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عواصم- الوكالات: كشفت مصادر أميركية ان وكالات استخبارات ووزارة الدفاع «البنتاغون» أوقفت مسار صواريخ باليستية نقلت من إيران إلى العراق فيما اعلنت البحرية الاميركية ان احدى سفنها ضبطت شحنة مكونات صواريخ ايرانية «متطورة» كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن في حين نفت «البنتاغون» تقارير عن ارسال 14 الف جندي اضافي الى الشرق الاوسط.

ووفقا لمسؤول أميركي مطلع فقد تابعت وكالات الاستخبارات ووزارة الدفاع «البنتاغون» مسار عدد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى نقلت من إيران إلى العراق، وأكد مسؤول الأميركي أنه وفي الوقت الذي قد تصنف فيه بعض هذه الصواريخ بـ«الباليستية» إلا أن مداها قصير جدا، دون تقديم أي تفاصيل إضافية. واوضح عسكريون أميركيون أن المخاوف تكمن في أن نقل هذه الأسلحة قد يكون إلى مناطق توجد فيها قوات أميركية وقد تستخدمها ميليشيات موالية لإيران ضد هذه القوات لافتين في الوقت ذاته إلى أنه من المستبعد دخول إيران في حرب ضد الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين قولهم إن إيران استغلت الفوضى المستمرة في العراق لبناء ترسانة خفية من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى هناك، ما يهدد حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها في المنطقة.

في غضون ذلك قال مسؤولون أميركيون إن سفينة حربية أميركية احتجزت شحنة من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن. وأضاف المسؤولون أن العملية جرت شمال بحر العرب قبل اسبوع ونفذتها مدمرة الصواريخ الموجهة «فورست شيرمان» وفريق من قوات خفر السواحل الأميركية. وتابعوا أنها المرة الأولى التي يحتجز فيها أجزاء متطورة كهذه كانت في طريقها إلى الحوثيين.

الى ذلك نفت وزارة الدفاع الأميركية عزم واشنطن إرسال ما يصل إلى 14 ألف جندي إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط بهدف «مواجهة» ايران. وقالت المتحدثة باسم «البنتاغون» أليسا فرح في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إن التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في هذا الشأن «غير صحيح». وقالت «لكي نكون واضحين.. الولايات المتحدة لا تفكر في إرسال 14 الف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط».