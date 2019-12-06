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بغداد – الوكالات: دعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي الذي يقود حكومة تصريف أعمال الى الاسراع بتشكيل حكومة اصيلة يمكنها اتخاذ «قرارات جريئة» فيما خرجت تظاهرات في بغداد وذي قار كما سجل خروج تظاهرة نظمتها أحزاب السلطة رفضا لما تصفه بالوقوف الأميركي وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وفي كلمة اثناء اجتماع لمجلس الوزراء قال عبدالمهدي انه يتمنى على القوى السياسية ان تقدم مرشحا جديدا لمنصب رئيس الوزراء وتشكل حكومة بكامل صلاحياتها خلال اقصر مدة ممكنة. وراى ان حكومة تصريف الاعمال التي يقودها حاليا غير قادرة على ادارة الامور كما لو كانت حكومة اصلية ما يستدعي انهاء اعمالها باسرع وقت ممكن لان البلاد بحاجة الى حكومة تتخذ قرارات جريئة وتقوم بواجباتها على اكمل وجه. في غضون ذلك خرجت امس تظاهرة حاشدة في العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية لدعم سلمية الاحتجاجات وطرد المخربين. فيما استمرت التظاهرات في محافظة ذي قار الجنوبية، وسط دعوات لعدم وقف الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب. في المقابل أفادت مصادر عراقية، امس بتوجه أعداد كبيرة من شيوخ ووجهاء بغداد نحو ساحة التحرير لدعم التظاهر السلمي. وأضافت المصادر أن هذه التظاهرة بعيدة عن الحراك الشعبي حيث تنظمها أحزاب السلطة رفضا لما تصفه بالوقوف الأميركي وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.