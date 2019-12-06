الأولى

اختتم صباح امس التمرين المشترك «رعد سبارتن 2» بين مدفعية القوة البرية ومدفعية الجيش الأميركي حيث جاء هذا التمرين بهدف تعزيز وتطوير التخطيط المشترك وتوحيد المفاهيم وإجراءات الانفتاح وتنسيق النيران للأهداف المعادية وتمرير الأوامر لعمليات الإسناد الناري على المستويين التعبوي والعملياتي لرفع المستوى التدريبي والجهوزية القتالية ليعود بالنفع والفهم التام للمشاركين في هذا التمرين. كما تم تقليد وسام الشرف «سينت باربارا» لآمر مدفعية القوة البرية العميد الركن خالد علي الشعله ليكون أول ضابط يحصل على هذا الوسام بمنطقة الشرق الأوسط. من جانب آخر برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، أجرت كلية علي الصباح العسكرية صباح امس المشروع النهائي الخارجي «جند الوطن 3» لدفعة الطلبة الضباط / 46، وذلك في المعسكر الخارجي للكلية بمنطقة الأديرع، حيث كان في استقبال سعادته لحظة وصوله مساعد آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد شجاع العتيبي وعدد من قيادات الكلية.