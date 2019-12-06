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نفى سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني امس صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع ضحايا كويتيين في حادث تصادم مروري وقع في العاصمة عمان.

ونفى الديحاني في تصريح لـ «كونا» صحة ما أثير في هذه المواقع من أن بعض المركبات المتسببة بالحادث كانت تحمل لوحات كويتية او انه وقع نتيجة «استهتار» سائقيها من الطلبة الكويتيين. وأكد في هذا الصدد تميز الطلبة الكويتيين أخلاقيا ودراسيا وأنهم محل إشادة دائما من الجهات المعنية بالأردن.

وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا مصورا «فيديو» لحادث تصادم بين عدد كبير من المركبات في أحد أنفاق عمان. ووفق وسائل إعلام أردنية فإن الحادث الذي وقع اول امس بين 6 مركبات نتج عنه 10 إصابات وصفت بأنها بين الخفيفة والمتوسطة وأن سببه هو «القيادة بطريقة متهورة».

