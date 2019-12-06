الأولى

تحرص «النهار» على أن تزود قراءها بكل جديد ومثير عبر مختلف الطرق والوسائل الإلكترونية المتاحة، ولكن التزاماً منها بالقوانين الخاصة بالشركات الموفرة لخدمات التواصل الاجتماعي واستناداً إلى قرار الشركة المالكة لخدمة «واتس اب» حيث عممت على جميع مشتركيها بحظر تداول وارسال الرسائل الجماعية «برودكاست» اعتباراً من يوم غد السبت المصادف 7 ديسمبر. يؤسفنا اننا سنضطر إلى التوقف عن ارسال صفحاتنا عبر «واتس اب» بطريقة الـ PDF ونعدكم بالعمل على إيجاد وسيلة بديلة لنبقى على التواصل معكم، راجين أن تقبلوا خالص اعتذارنا.