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احتفلت مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية التي تحتفل فيه المملكة كل عام ويصادف الأول من ديسمبر تحت رعاية قرينة عاهل ملك البحرين صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

ونوهت سموها بأهمية هذه المناسبة الوطنية التي تفضل قائد المسيرة الوطنية صاحب الجلالة عاهل البلاد، قبل 11 عاماً، بإقرارها واعتمادها كمبادرة وطنية رسمية ضمن الاحتفالات بالأعياد الوطنية المجيدة، وكتذكار وطني لتقدير وتكريم العطاء المخلص للمرأة البحرينية والباعث على الفخر والاعتزاز.

وقد أعربت سموها عن تقديرها لمساهمات المرأة البحرينية المتميزة في المجال الأكاديمي، سواء من حيث النسب العالية التي يشهدها القطاع لها بتقلدها للمناصب القيادية الرفيعة ولحصولها على درجات علمية متقدمة في مجال التدريس الجامعي، وبإقبالها الجاد على البحث الأكاديمي، وانخراطها في عضوية الهيئات والمراكز الدولية. وأوضحت سموها، بأن ذلك قاد أيضاً إلى إقبال متزايد للمرأة البحرينية في مجالات علوم المستقبل وبما يسهم في دعم توجه اقتصاد مملكة البحرين نحو التحول الرقمي.

وقد أنابت قرينة عاهل البلاد الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لحضور الاحتفال بيوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام لـ «المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل»، حيث جرى الاحتفال بقاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة في جامعة البحرين.

وقامت، بتكريم الرائدات في مجال العمل الأكاديمي، كأوائل الحاصلات على المناصب القيادية وأوائل الحاملات للدرجات الأكاديمية. كما تم خلال الحفل عرض فيلم توثيقي قصير بعنوان «المرأة البحرينية والتعليم: إشراقات مبكرة وريادة وطنية»، كما تم عرض إيجاز مرئي لأهم مخرجات يوم المرأة البحرينية لهذا العام.

من جهتها قالت د. هدى حسن الخاجة الاستاذة في جامعة البحرين واحد المكرمات ان هذا التكريم والاهتمام ليس غريبا على سمو الاميرة سبيكة وهو دافع كبير لعطاء المرأة خاصة في أهم قطاع وهو التعليم العالي الذي خطى خطوات رائدة وأصبح ذو شأن ومحل فخر واعتزاز للبحرين نحن نجدد شكرنا الى قرينة العاهل على هذه اللفتة المحفزة والمقدرة وأبارك الى أخواتي المكرمات.

