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أقام ديوان رجل الأعمال فيصل العمر بمنطقة السرة ديوانيته الاسبوعية بحضور فريق Q8 MUSCLE CARS الرابطة الكويتية للسيارات الكلاسيكية والقديمة ممثلا عنهم عادل الأنصاري ووليد الظفيري ومحمد الصدي وأحمد الهاجري وعدد كبير من الفريق والمؤرخ الرياضي خليل جاسم العيسى الحائز على جوائز دولية في التأريخ الرياضي والشيخ مالك جابر الصباح وأمين عام الديوانية خليل فهد الخشتي وسعود العيسى بوخالد وفارس فيصل العمر والفنان المبدع فيصل المهدي والكابتن خلدون دشتي وطارق أحمد الظفيري ود. وليد الرفاعي ومطلق الرشيدي القفيدي إلى جانب عدد من الشخصيات ورواد الديوان. وأكد المؤرخ الرياضي خليل العيسى أن الرياضة الكويتية حققت إنجازات كثيرة حيث كانت البداية في عام 1970 حيث حققت الفوز بكأس الخليج 4 مرات متتالية منذ عام 1970 و1972 و 1974 و1976 والكل يعلم جيدا الإنجاز التاريخي بصعود فريق المنتخب الى كأس العالم في إسبانيا كان للكويت المشاركات العديدة في كأس الأمم الآسيوية حيث حققت المركز الثاني للأمم الآسيوية عام 1976 في طهران والإنجاز التاريخي حين حققت المركز الأول في الكويت عام 1980 والإنجاز المهم أيضا وصول المنتخب للأولمبياد عام 1980 و1994 خرج فريق كرة القدم من كأس العالم التصفيات بأميركا ثم خليجي 13 في عمان فاز منتخبنا بالبطولة. وأكد العيسي عام 1986 تم حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتم تشكيل لجنة بقيادة عبدالعزيز المخلد وأمين السر خالد الحربان هذا المجلس تم تشكيله وكان باقي أسبوع على بطولة الخليج الثامنة بالبحرين الشهيد فهد الأحمد تدخل ووضعوا مصلحة الرياضة في أولوياته وقاموا بدعم الفريق لخوض مباريات دورة الخليج وفاز الفريق بالبطولة فضلا عن حل اللجنة الأولمبية 1986 وتم تشكيلها بالتعيين برئاسة الشيخ أحمد الحمود ثم بعدها الشيخ سليمان الحمود 1987- 1988 ولم يتدخل أحد من الاتحاد الدولي لأن في الكويت ناس محبين للرياضة وفي الفترة بعد الغزو الغاشم تولى الشيخ أحمد الفهد عضو لجنة أولمبية وتم إصدار قانون جديد ينظم العمل برقم 43/ 93. وكشف عادل الأنصاري أن فريق Q8 MUSCLE CARS الرابطة الكويتية للسيارات الكلاسيكية يقيم العديد من المعارض يشكل دلالة قوية على تميز الكويت لتكون مركزا عالميا للسيارات القديمة والكلاسيكية وقبلة استقطاب لمحبيها والمهتمين بتاريخها وسيرورة صناعتها وتطورها. وكانت الفعالية أشبه بعرس للسيارات الكلاسيكية من جميع الأنواع، وقد كانت فرصة لا تعوض لمحبي وهواة ومحترفي تصوير السيارات، فقد وجد العديد

من السيارات الكلاسيكية بجميع أنواعها وفئاتها مما قدم للمصورين مادة غنية للإبداع بالتصوير.

