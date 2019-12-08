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نظمت «لوياك» بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة لذوي الاعاقة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة فعالية «تخطي الحواجز نحو تنمية مستدامة» وذلك بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاعاقة بحضور عضو مجلس ادارة لوياك السيدة فتوح الدلالي والأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي والمدير العام للهيئة العامة لذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي والسيدة هايديكوهادزياليك الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحيث تم تقديم الحدث على يومين - اليوم الأول تخلله ثلاث حلقات نقاشية حول الدمج والتمكين والموارد اللازمة لتخطي التحديات في بيت الأمم المتحدة واليوم الثاني تم تقديم ورش عمل حول تنمية المهارات الحركية بالإضافة الى ورش عمل الرسم والموسيقى للأطفال ذوي الاعاقة في مدرسة دسمان ثنائية اللغة - وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الخطة الإنمائية لدولة الكويت والتي بدورها ترتكز حول أهمية تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن رؤية كويت جديدة لعام 2035.

وقالت الدلالي أنه من الضروري التأكيد على أن هذه المبادرة ليست من قبيل العمل الخيري وانما هي عمل حقوقي يسعى لحشد جهود الأفراد والمؤسسات من مختلف قطاعات الدولة للعمل بشكل جماعي لتمهيد أرضية متكافئة لجميع أفراد المجتمع وضمان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والتي يكفلها كل من دستور دولة الكويت والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والتي صادقت عليها دولة الكويت في عام 2013، وتابعت: ولعله لا يخفى عليكم الجهود التي بذلتها الدولة بهدف ضمان حقوق شركائنا ذوي الاعاقة في مجالات التعليم، والتوظيف، والرفاه الاجتماعي ومن أبرز هذه الجهود اقرار القانون 8 للعام 2010 والذي تم بموجبه تأسيس الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة فضلاً عن تعامل الهيئة مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لتحقيق رؤية الكويت 2035 تجاه ذوي الاعاقة بهدف دمجهم في جميع نواحي المجتمع.

