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أعلنت الممثلة الأميركية إيما ستون «31 عاما» وصديقها المنتج والمخرج دايف مكاري «34 عاما» نبأ خِطبتهما. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن دايف نشر صورة على حسابه على موقع انستغرام لمشاركة الصور لإيما وهى تظهر خاتم الخطبة. ويشار إلى أن التكهنات بشأن وجود علاقة بين الاثنين بدأت في نوفمبر 2017 عندما ظهرا سويا لأول مرة في نيويورك. ويذكر أن إيما كانت على علاقة مع الممثل اندرو جارفيلد «36 عاما» سابقا، حيث بدأت العلاقة بينهما أواخر 2011. وأكد الاثنان وجود علاقة بينهما في مارس 2012، ولكن يبدو أن العلاقة بينهما كانت قد انتهت في فبراير 2015، بعدما حضرت إيما حفل جوائز الأوسكار بمفردها.

