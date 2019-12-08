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حينما يطل علينا مهرجان الكويت المسرحي، فهل يحتاج أهل المسرح للدعوة لحضور عرسهم.. وفرحهم.. ولقائهم.

يوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر، وفي تمام الساعة الثامنة مساء وعلى مسرح الدسمة سيتم افتتاح أعمال الدورة العشرين من مهرجان الكويت المسرحي، وهو أمر يكاد يعلمه القاصي قبل الداني.. فلماذا ينسى أهل المسرح موعدهم.. ولقاءهم وتأتي الأعذار.. لم يتم دعوتي.. ولم أسمع.. أو أعرف..وغيرها من الأعذار الطويلة.. والبعيدة في أحيان كثيرة عن الحقيقة.

كيف ينسى العاشق موعده..

وكيف ينسى المحب لقاءه..

وكيف يتجاهل أهل الحرفة تكريم زميل.. أو لقاء آخر جاء من أقصى البلاد..ليعيش معنا فرحنا.. وموعدنا المرتقب.

ونحن هنا لا نريد أن نستبق الأمور، فالموعد قريب.. واللقاء القريب.. من ينسى فإنما يدير ظهره لتاريخه.. ورفاقه.. ومسيرته وسنواته.

الأمر أكبر من الدعوة.. فالموعد هو ديسمبر من كل عام.. وتم الإعلان عنه في جميع الصحف والمواقع الإعلامية.. والطريق الى مسرح «الدسمة» لا يحتاج الى دليل. إنه موعد أهل المسرح.. وعيدهم.. وفرحهم.. ولقاؤهم مع محبيهم.. ورفاقهم وأجيالهم. فهل يكونون على الوعد.. والموعد.

وعلى المحبة نلتقي

