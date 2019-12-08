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للمرة الأولى من خلال حوار تسجيلي أعلن تلفزيون دولة الكويت إن البرنامج المنوع «ليالي الكويت» يبث اليوم الأحد عبر شاشة التلفزيون بدء من الساعة العاشرة مساء، مستضيفا المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حيث يحاوره الإعلامي محمد الوسمي في الكثير من الموضوعات والقضايا. ويتحدث الشيخ عن طموحاته في بلده، والتي وصلت عنان السماء كما ذكر، لافتا إلى تنوع وكثرة الفعاليات والأنشطة والحفلات المتعددة في المملكة خصوصا في مدينة الرياض، والتي تحقق مردوا وعائدا سياحيا واقتصاديا واجتماعيا بجميع المجالات المختلفة. وتطرق الشيخ بحديثه إلى التغييرات والنقلة النوعية التي حدثت في المملكة العربية السعودية بكثرة المواسم الثقافية والفنية في عدة مناطق في المملكة، ومن خلال الحوار أجاب الشيخ عن تساؤل طرحه الوسمي حول النجاحات التي تحققت أخيراً قائلا: «لست أنا من قام في هذا التغير في السعودية، بل هو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كانت له الرؤية والمبادرة والتغيير». ويضيف الشيخ: «إن الكويتيين يحملون نفس أطباع أشقائهم السعوديين، بالتالي الذي قام بزيارتنا في مدينة الرياض أكثر من 95 ألف من الكويتيين خلال موسم الرياض، وهذا ما أسعدنا كثيرا». ولفت الشيخ إلى أن كل شيء يقوله حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح واجب التنفيذ، فالأمير محمد بن سلمان أعطانا توجيهاته وتعليماته بهذا الجانب، وأبلغنا بالحرف الواحد إن كل شيء يوجهه سمو الأمير الوالد الشيخ صباح الأحمد علينا تنفيذه بدون الرجوع إليه». ويأتي هذا اللقاء بتوجيهات وتعليمات القيادة الإعلامية ممثلة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري، ووكيل وزارة الإعلام منيرة سليمان الهويدي، والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود حمد الخالدي، بهدف تسليط الضوء وإبراز الفعاليات المتميزة في دول مجلس التعاون الخليجي.