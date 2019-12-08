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تتواصل التحضيرات لاستقبال الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي التي ستنظم في الفترة 12 إلى 16 من ديسمبر الحالي، في فضاء مخصص للمهرجان بمنطقة الكهيف، تم تصميمه لينسجم مع فكرة التظاهرة التي تقيمها سنوياً إدارة المسرح بدائرة الثقافة وتهدف إلى إبراز ثراء الجماليات الصحراوية. وللمرة الأولى تشارك دولة الكويت بعرض في المهرجان الذي يحتفي هذه السنة بستة أعمال مسرحية عربية؛ فإلى جانب العرض الكويتي ثمة عروضا من الإمارات وموريتانيا والأردن والسودان والعراق. ويجيء العرض الكويتي تحت عنوان «الأصاخيب»، وهو يستعيد واقعة مأساوية شهدتها الكويت سنة 1830، عاكساً الأجواء الدراماتيكية التي رافقت انتشار مرض الطاعون في المنطقة: الهلع والكرب والانكسار، ولكن أيضا المقاومة والصلابة والصبر.