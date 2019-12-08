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أشارت النجمة الفنانة هند البلوشي إلى أن جديدها الدرامي «جنة هلي» سيكون موعده في رمضان المقبل في الحين ذاته، أكدت أن العمل مع النجمة القديرة سعاد عبدالله يمثل حالة من المتعة وأيضاً التحدي للذات، كما سلطت الفنانة هند البلوشي الضوء في تصريحها لـ «النهار» على عدد من القضايا والموضوعات الفنية.

وعن جديدها قالت النجمة هند البلوشي:

? جديدي هو مسلسل «جنة هلي» مع النجمة القديرة سعاد عبدالله، التي أعتز بترشيحاتها وثقتها وهو ما يمثل بالنسبة لي حالة من المتعة وأيضاً التحدي الحقيقي للذات، وجملة التجارب التي قدمتها أمام «أم طلال» شكلت بالنسبة لي مناطق إضافية ومنصات عالية للانطلاق بعيداً، لذا اجتهد طويلاً في بحث دراسة وتحليل الشخصية والعمل والموضوعات التي يتعرض لها.

وحول مسلسل «جنة هلي» تقول هند البلوشي:

? المسلسل من تأليف الكاتبة المتميزة نوف المضف وإخراج الفنان المتميز منير الزعبي، وفي العمل الذي تقوده القديرة سعاد عبدالله، كل من إبراهيم الحربي وانتصار الشراح وشيماء علي ونور ومشاري المجيبل وشهد الياسين وسلمى سالم وميثم بدر ومحمد الرمضان وعدد آخر من النجوم والأسماء، وكما أسلفت فإن الموعد مع هذا العمل الجديد سيكون خلال الدورة الرمضانية المقبلة بإذن الله.

وتنتقل الفنانة هند البلوشي للحديث عن تجاربها الغنائية بقولها:

? أعمالي الغنائية تمتاز بالخصوصية والتفرد، وتتجاوز كل ما هو تقليدي، وأحرص كل الحرص على تقديم نتاجات تذهب إلى الجمهور بكثير من البساطة والعمق، وآخر تجاربي، كانت أغنية «وي وي» التي أخرجها الفنان ثامر العسلاوي وحصدت الأغنية كثيراً من الانتشار.. وأنا سعيدة بهذا النجاح، الذي يؤكد حسن اختياراتي ويدفعني لمزيد من الحرص على تلك الاختيارات الغنائية المحببة والقريبة إلى جمهور المستمعين.

كما تنتقل بعدها للحديث عن تجربتها المسرحية الجديدة من خلال مسرحية «عنتر المفلتر» بقولها:

? قبل الحديث عن المسرحية أشير إلى أن فريق الفنان «طارق العلي» يمتاز بالتناغم، وهو أمر يدعم جميع التجارب التي يقدمها هذا الفنان الرائع، والذي يحرص على تشكيل فريق متناغم متحاب متعاون، ومسرحية «عنتر المفلتر» تأليف عيسى أحمد وإخراج مشاري المجيبل، وفي العمل جمال الردهان وميس كمر ومشاري المجيبل وأحمد الفرج وشيماء قمبر وعبدالله البصيري..، ومنذ عرض المسرحية في عيد الفطر الماضي، والمسرحية تحصد الكثير من الإقبال، كما قمنا بعدة جولات فنية لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي المحطة الأخيرة تتحدث النجمة هند البلوشي عن الدراما الكويتية بقولها:

? تشهد الدراما الكويتية الكثير من الحراك، وهذا ما يؤكد على حضورها العالي على الصعيدين الخليجي والعربي، وما هو مطلوب مزيد من الدعم لاستمرارية أكثر تميزاً تدعم مسيرة هذه الصناعة الإبداعية.

