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حضور عشرات الشباب المبدعين وبرعاية الاتحاد الأوروبي اختتمت أكاديمية لوياك للفنون الأدائية (لابا) مهرجان الفنون F.A.D في موسمه الثالث على التوالي تحت شعار «وحدة التنوع والاختلاف «Unity Diversity» برعاية إيكيا و«Good Stuff».

كان في مقدمة الحضور سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان تودور والوزير المفوض للاتحاد الأوروبي «Alar Olljum» وكبار المسؤولين والشخصيات العامة وعدد من ممثلي السفارات والدبلوماسيين المعتمدين لدى الكويت، من أرمينيا وإسبانيا ومصر وسريلانكا وإيطاليا وكينيا إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة لوياك.

انطلقت فلسفة «لابا» من أهمية التنوع والاختلاف في إثراء الحياة.. حيث يتفاوت البشر في مواهبهم وطاقاتهم، وكل واحد منهم نسيجُ وحْده.. وعبر تعاونهم معًا يتحقق التكامل والتطور والإنجاز ويسود السلام بين الأمم.

بدأ الحفل الختامي بفقرة موسيقية لفرقة الماص للفنون الشعبية الكويتية. تلتها كلمة ألقتها رئيس مجلس إدارة لوياك فارعة السقاف حيث شكرت الحضور وأشادت بالعمل الجاد الذي بذله فريق لوياك لتحقيق هذا الإنجاز بمهنية عالية وتوفير فرص ذكية ومميزة لتفعيل دور الشباب من خلال الفن.

كما وجهت السقاف الشكر والتقدير إلى سفير الإتحاد الأوروبي « كريستيان تودور» والاتحاد الأروربي لدعمه ورعايتة للسنة الثانية مهرجان «فاد» وعلى الثقة والتشجيع للبرامج والأنشطة الفنية التي تقدمها «لابا» مشيرة إلي أن العلاقة بالاتحاد الأوروبي متعددة الأوجه فيما يخص مجال حقوق الإنسان والعمل التطوعي بوجه عام والمجال الفني بوجة خاص وتمنت المزيد من المشاركات والإنجازات في المستقبل القريب.

أيضًا شكرت الشريك الاستراتيجي للأكاديمية «إيكيا» لرعايتها للمواهب الشبابية وايمانها بأهمية الفنون في مد جسور المحبة والسلام بين الشعوب. والشكر موصول أيضاً للسيدة «شيرين الحساوي» من «good Stuff» التي قامت بعمل ديكور خاص الـ Battle Area»» الخاصة بالاستعرض المعاصر والهيب هوب والبريك دانس.

وأكدت السقاف في ختام كلمتها على ضرورة إيجاد قطاع اقتصادي جديد يعتمد على الفنون كرافد من روافد الاقتصاد والبناء الحضاري والأمني في المجتمعات.

عقب ذلك ألقى سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان تودور كلمته والتي رحب خلالها بالحضور وعبر عن فخره لرعاية مهرجان «فاد» للفنون للسنة الثانية ووصفه بالحدث الفريد من نوعه في الكويت حيث جمع الشباب الهواة ومحبي الفنون من مختلف الأعمار والجنسيات من أوروبا والدول الأخري خلال عدة أيام تعلموا فيها كيفية تطوير مهاراتهم ومعارفهم الفنية من خلال عدة ورش ومسابقات وعروض فنية.

وأشار إلى أن شعار المهرجان لهذا العام هو «الوحدة في التنوع» والذي يعد أيضا ومن قبيل الصدفة شعار الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال في 28 دولة عضوا تتحدث 24 لغة رسمية ما يدل على أن تقاسم قوتنا والعمل معا عبر الحدود الوطنية والثقافية واللغوية نحو هدف مشترك يجعل جميعنا أكبر وأفضل وأكثر صحة وأكثر سعادة!

وتابع: دعوني أقتبس مقولة للفيلسوف أرسطو: «إن الكل أكبر من مجموع أجزائه «. بمعنى آخر، عندما نشكل كياناً واحداً، ونسعى إلى خلق شيء أكبر حتما سيكون ذلك أفضل من أن نبقى كيانا منفصلاً متقوقعاً في صوامعة الخاصة.. أليس ذلك رائعًا؟ يكمل بعضهم بعضاً.. لذا دعونا نر ذلك ونترجمه على أرض الواقع من خلال الفنون فكم من لوحة فنية انضم إليها آخرون في أداء استعراضي فنتج التآزر الإبداعي والتميز فتحققت «الوحدة في التنوع»؟! وجمعت شعوب من خلفيات مختلفة (لغوية أو عرقية أو عنصرية أو دينية) فكانت وحدة العالم. وقدم الفنان الكويتي « دافي « والفنانة اللبنانية كارول سوكي فقرات الحفل من خلال استعراض مجموعة فيديوهات كانت نتاجًا لمجموعة ورش العمل على مدار خمسة أيام حاضر فيها ضيوف المهرجان من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وأفريقيا وهولندا وإسبانيا وذلك في مجال»الرسم التشكيلي مجموعة «»ocean soul من كينيا والمتخصصة في إعادة تدوير الـ «flip flop» وجعله قيمة جمالية نفعية، وفي الأداء الإستعراضي «Kevin ،Jobedu ،Paul and Brittany ،Amira، Hayley ،Fernando ،Eurasia، Fleur» « ، ثم مسابقات الـ Mash Art» « التي شارك فيها شباب من مصر وسريلانكا وإيطاليا وأرمينيا « وانتهت بفوز الفريق السريلانكي الذي جمع بين الثقافة إلى جانب المتعة الفنية والترفيه.

بينما في مجال الدراما قدم قسم الدراما في لابا عرض «خارج الصندوق» والذي يعد خلاصة ما تعلمه المتدربون في ورش الملاذ المسرحي الأول على أيدي خبراء ومتخصصين محترفين في الكويت والوطن العربي حيث اعتلي المشاركون خشبة المسرح لأول مره بإشراف أستاذ الدراما في الأكاديمية الفنان سامي بلال.

كما قدمت أكاديمية «eurasiainternationalnetwork» منحة دراسية لطلاب الأكاديمية لثلاثة طلاب لاستكمال دراستهم في مجال الاستعراض في أوروبا. وأعلن خلال الحفل عن مسابقة الرسم الغرافيتي بالتعاون مع إيكيا للتصويت على أجمل اللوحات من خلال موقع إيكيا حيث سيحصل الفائز على جوائز قيمة وفرصة للعمل من إيكيا، كما تم الإعلان عن فوز فيلم « القايلة» وحصوله على المستوى الأول في مخيم « صناعة الأفلام» بالتعاون مع «لوياك لبنان».

