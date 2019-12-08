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بغداد - الوكالات: ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم دموي شنه مسلحون مجهولون في وسط العاصمة العراقية بغداد ليل الجمعة السبت الى 25 قتيلاً جميعهم من المتظاهرين، بحسب ما أكدت مصادر طبية امس.

ونقلت وكالة «أسيوشيتد برس» حصيلة الضحايا عن مسؤولين بالصحة والأمن، اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالحديث الى الصحافيين.

واستمر اطلاق النار حتى الساعات الأولى من صباح امس اذ أطلق مهاجمون الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر السنك ببغداد، حيث تتركز التظاهرات.

وقال متظاهرون ان السلطات قطعت الكهرباء عن الساحة ما تسبب في انتشار حالة من الفوضى خلال محاولتهم الهروب من الرصاص ولجوئهم الى المساجد والشوارع القريبة للاحتماء بها وأدى الهجوم الى احتراق موقف للسيارات كان المتظاهرون قد حولوه الى قاعدة لاعتصامهم بينما كانت المباني المحيطة بالميدان مملوءة بثقوب الرصاص.

وجاءت الهجمات بعد ساعات من فرض واشنطن عقوبات على زعيم جماعة «عصائب أهل الحق» الموالية لايران، التي توجه اليها اتهامات بالضلوع في الهجمات على المتظاهرين.

وألقى متظاهرون مناهضون للحكومة باللوم على ميليشيات عراقية مدعومة من ايران والتي شنت هجمات مماثلة ضد اعتصامات المحتجين في العاصمة ومدن جنوب العراق.

ووقعت سلسلة من الهجمات قام فيها مسلحون بطعن المتظاهرين يوم الخميس في الميدان بعد أن حاول أنصار الميليشيات تنظيم مظاهرة منافسة قبل الانسحاب.

وخرج المتظاهرون العراقيون صباح امس الى الشوارع في مدن الجنوب والعاصمة،.ووسط حالة الهلع، دعا المتظاهرون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الناس الى الالتحاق بهم والتجمع في ساحة التحرير المركزية بوسط العاصمة. وبالفعل، وصل المئات الى الساحة قبل بزوغ فجر السبت. وقال أحد المتظاهرين «جئت بعد الحادثة، وكان هناك الكثير من الأشخاص في التحرير والسنك» مضيفاً أنه صدم من التدابير الأمنية المتراخية. وأضاف أن «الشرطة كانت هناك، لكنها لم تفتشني حتى». ويشتبه في أن يكون الوافدون الجدد الى الساحة هم من أصحاب «القبعات الزرقاء» التابعة لـ«سرايا السلام» الجناح العسكري لتيار مقتدى الصدر. وقال مصدر في «سرايا السلام» لوكالة فرانس برس ان أحد أفراد «القبعات الزرقاء» قتل في الاشتباك الذي وقع ليلاً، وأنه تم ارسال المزيد من الأعضاء العزل الى ساحة التحرير «لحماية المتظاهرين».

وقال المتظاهر نفسه انه رأى رجالاً في ساحة التحرير يحملون العصي ويرتدون سترات محملة بقنابل حارقة. وفي مدينة الناصرية الجنوبية، خرجت تجمعات ضخمة من المتظاهرين الغاضبين ازاء أحداث بغداد. وقال أحد هؤلاء «نحن هنا تضامناً مع بغداد». وانتشرت القوات الأمنية في المدينة التي تتواصل فيها التظاهرات رغم القمع الدامي الذي وقع الأسبوع الماضي وخلف أكثر من 20 قتيلاً. وفي الديوانية خرج الآلاف في ساعة مبكرة امس وأيضاً كان هناك انتشار كثيف للقوات الأمنية. وجاء الهجوم في بغداد بعدما أعرب المتظاهرون عن قلقهم حيال أعمال عنف.

