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بغداد – الوكالات: طالبت «المفوضية العليا لحقوق الانسان» في العراق القوات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين واعادة الأمن لساحات التظاهر في بغداد. وحذرت المفوضية من انفلات الوضع الأمني ما يهدد بسقوط ضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية.

وتوالت ردود الافعال من جهات سياسية عراقية منددة بحادث اقتحام ساحة الخلاني اذ حذر رئيس «ائتلاف الوطنية» اياد علاوي في بيان من استمرار ما وصفها بـ«الانتهاكات والاعتداءات التي تنفذها عصابات خارجة عن القانون بحق المتظاهرين السلميين» واكد ان «المجازر التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين لن تعفي المسؤولين الامنيين من المساءلة ولن تسقط بالتقادم» مبينا ان «الحراك السلمي الذي يشهده العراق اضحى تهديدا حقيقيا لمغانم ومكاسب محلية من جهات مستفيدة وغير معلومة وكذلك فشل الاجهزة الامنية في ايقافها». بدوره قال رئيس الكتلة النيابية لكتلة «النصر» النيابية عدنان الزرفي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع تويتر ان «مايحدث من مجزرة في بغداد بحق الشعب الثائر هو تطبيق لتهديدات ما بعد الاستقالة التي لوح بها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي يوما ما». ورأى الزرفي ان تجريد القوات الامنية من سلاحها بمنزلة اعطاء الضوء الاخضر للخارجين عن القانون لقتل المتظاهرين العزل.

من جانبه أعرب تيار الحكمة المدعوم من رجل الدين عمار الحكيم في بيان عن ادانته ورفضه الكاملين لكل اشكال العنف والاعتداء والفوضى مستنكرا المساس بالمتظاهرين السلميين وكل ما يصدر عن «الجماعات المسلحة من اعتداء وترهيب تمارسه جهات خارج اطار الدولة والقانون».

ودعا الاجهزة الامنية الى تحمل مسؤولياتها وواجباتها في حماية الساحات والمتظاهرين السلميين كما جدد دعوته لجميع المعنيين والموجودين في الساحات من المتظاهرين بمختلف عناوينهم للالتزام بحفظ النظام ونبذ العنف.

من جهته قال النائب عن تحالف «سائرون» سلام الشمري في بيان ان ما حدث «من اعتداءات على المتظاهرين السلميين وسط بغداد يتطلب تفسيرا سريعا من الحكومة واجهزتها الأمنية». وأضاف ان ما قام به المسلحون من اعتداءات على المتظاهرين السلميين العزل «امر خطير ويكشف بشكل واضح وجود جهات خاسرة ان استمر تحقيق الحراك السلمي نتائج ايجابية».

وانطلقت الاحتجاجات في العراق قبل اكثر من 40 يوما للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل واقالة الحكومة وتعديل الدستور واقرار قانون جديد للانتخابات ينهي هيمنة الكتل السياسية الكبيرة على البرلمان.

