عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من قادة الميليشيات العراقية على صلة بايران يشتبه بأنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اجتاحت العراق. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان ان «الشعب العراقي يريد استعادة بلده. انهم يطالبون باصلاحات صادقة وبالمحاسبة وبقادة جديرين بالثقة يولون مصلحة العراق الأولوية».

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة عراقيين هم زعيم ميليشيات «عصائب اهل الحق» قيس الخزعلي وشقيقه ليث الخزعلي وحسين عزيز اللامي وجميعهم قادة فصائل ضمن قوات الحشد الشعبي المقرّبة من ايران. وقتل 430 شخصًا في أنحاء العراق جرّاء الحملة الأمنية التي شنتها السلطات ضد المتظاهرين في اطار الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الاستقالة. كما فرضت عقوبات على السياسي خميس فرحان الخنجر العيساوي بسبب الفساد «على حساب الشعب العراقي». وبموجب القانون الأميركي، تمنع العقوبات العراقيين الثلاثة من السفر الى الولايات المتحدة حيث يتم تجميد أي أصول يملكونها. وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في بيان، أنّ «محاولة ايران لقمع المطالب المشروعة بالاصلاحات التي عبّر عنها العراقيون مروعة»، معربا عن دعم الولايات المتحدة للاحتجاجات «في مسعاها لوضع حد للفساد». من جانبه، حذر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط ديفيد شينكر من أن واشنطن قد تفرض مزيداً من العقوبات، بما في ذلك ضد مسؤولين حكوميين. وقال خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، «نحض الجيران على عدم التدخل وتقويض دستور البلاد» معتبراً أن تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في بغداد «غير طبيعي ومشكلة ويشكل انتهاكًا كبيراً لسيادة العراق».

وأعلن شينكر أنّ «الادارة الأميركية ستعمل مع كل الذين سيعطون الأولوية لمصالح العراق في الحكومة العراقية»، محذراً في الوقت نفسه من اختيار مسؤولين مقربين من ايران علانية.

وقال شينكر ان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني «لديه سجل في انتهاك السيادة العراقية. وهو موجود في بغداد لاختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل، وهذا أمر مرفوض». وشدد على أن «سليماني ينتهك حظر السفر المفروض عليه من قبل مجلس الأمن». كما أوضح أن واشنطن لاتملك الصلاحيات لاعتقال سليماني في العراق. وتابع «بامكان الحكومة العراقية اعتقال قاسم سليماني حسب قرار من مجلس الأمن». أما في شأن احراق محتجين للقنصلية الايرانية في النجف فقال شينكر: «لا نؤيد حرق القنصليات لكن الشعب العراقي يعرف من هو سبب المشكلة التي يواجهها، لذا قام بحرق القنصلية».

