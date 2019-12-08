عربيات ودوليات

أربيل- «كونا»: اعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق امس اطلاق عملية عسكرية في المحافظات الشمالية في مسعى لملاحقة بقايا تنظيم «داعش». وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان «بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة... انطلقت المرحلة السابعة من عملية ارادة النصر من أربعة محاور». وأضاف البيان أن مختلف صنوف القوات العراقية ستشارك في العملية بالاضافة الى سلاح الجو العراقي وطيران التحالف الدولي. وجاء في البيان «تأتي هذه العملية لتفتيش وتطهير المناطق والقرى والقاء القبض على المطلوبين وتجفيف منابع الارهاب وادامة الاستقرار والأمن ضمن القواطع التي ستشملها هذه المرحلة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة».

وتعد هذه أحدث عملية عسكرية يشنها العراق من بين ست حملات أخرى بدأت في الانبار وشمال بغداد ثم بمناطق نائية في ديالى ونينوى. وشنت العملية بعدما قتل الكثير من رجال الأمن في الأيام القليلة الماضية وخصوصا في المناطق المحيطة بخانقين في هجمات تبنى تنظيم «داعش» معظمها. في غضون ذلك أعلن اقليم كردستان العراق أن قوات البيشمركة الكردية أرسلت تعزيزات عسكرية اضافية الى خانقين زجلزلاء وهي منطقة واقعة شرقي كركوك التابعة لمحافظة ديالى بعد هجمات دامية نفذها «داعش» في الأيام القليلة الماضية. وقالت وزارة البيشمركة التابعة لحكومة الاقليم في بيان انها قررت ارسال تعزيزات الى المنطقة تحسبا لاي هجمات قد يشنها «داعش» على حدود المنطقة. وتضمنت التعزيزات آليات عسكرية وأفرادا انتشروا بالفعل في المنطقة المترامية الأطراف لصد أي هجمات محتملة قد يشنها التنظيم.

ويقول قادة اقليم كردستان العراق ان تنظيم «داعش» لم ينته ولايزال يشكل تهديدا على الاقليم وعموم العراق وحثوا المجتمع الدولي على مزيد من الدعم. وشن تنظيم «داعش» هجومين في غضون أسبوع أسفرا عن سقوط ستة من أفراد الأمن «الآسايش» والبيشمركة في القرى المحيطة بمدينة خانقين. وبات تنظيم «داعش» يعتمد على أساليب حرب العصابات لشن تفجيرات في مناطق عديدة من العراق على الرغم من اعلان هزيمته عام 2017.

