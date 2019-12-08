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بغداد – الوكالات: اكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن، قيس المحمداوي في مداخلة مع قناة «العربية» الفضائية «لا نعرف من يقود جموع المتظاهرين ولا كيفية التفاوض معهم»، مؤكداً أن القطاعات الأمنية لم تنسحب (الجمعة) من محيط التظاهرات مشيراً الى أن «عودة القطاعات الأمنية للخلف أفضل من الاحتكاك مع المتظاهرين» وأنه لا توجد قطاعات أمنية لحماية المتظاهرين في محيط مناطق التظاهر. وأضاف قائد عمليات بغداد «مستعدون للتفاوض مع المتظاهرين للوصول الى آلية تؤدي لحمايتهم». وقال المحمداوي ان أحداث الجمعة الدامية بدأت بشجار بالأيدي قبل تطوره، مضيفاً «مستعدون لحماية المتظاهرين بشرط عدم التعرض لنا».