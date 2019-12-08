عربيات ودوليات

النجف – الوكالات: استهدفت طائرة مسيّرة فجر امس بقذيفة هاون منزل زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر في النجف، الذي نزل عناصر تياره الى الشارع لـ«حماية» المتظاهرين المناهضين للسلطة بعد ليلة دامية في بغداد، بحسب ما أكد مصدر في التيار الصدري. وقال المصدر ان القذيفة سقطت عند الجدار الخارجي لمنزل الصدر، الذي يتواجد حالياً في ايران وفق ما أكدت مصادر عدة. ويأتي هذا الهجوم بعد ليلة دامية شهدتها العاصمة، اذ شن مسلحون مجهولون هجوماً على المتظاهرين في بغداد سيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع قرب جسر السنك ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل واصابة نحو مئة بجروح. وسبق للصدر أن أعلن تأييده للاحتجاجات التي تطالب بكفّ يد النفود الايراني في البلاد. ومعروف أن للصدر علاقات معقدة مع طهران، التي انتقدها على مدى السنوات الماضية خلال تظاهراته التي تدعو الى استقلالية القرار العراقي، لكنه رغم ذلك لم يقطع علاقته بشكل نهائي مع الجمهورية الاسلامية التي يزورها مراراً. لكن العديد من المتظاهرين الذين يتفاخرون بأن حراكهم عفوي وغير مرتبط بأي جهة سياسية، كانوا حذرين من دعمه. الى ذلك اعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف عن تفكيك ثلاثة صواريخ كاتيوشا كانت موجهة الى وسط العاصمة بغداد. ونقلت وكالة الانباء العراقية عن خلف قوله ان قوات عمليات بغداد فككت ثلاثة صواريخ كاتيوشا في منطقة سبع البور كانت موجهة الى وسط بغداد. ولم يتبين ما هو الهدف المقصود من تلك الصواريخ ولا الجهة التي تقف وراء ذلك لاسيما وان وسط بغداد يضم المنطقة الخضراء وبها المؤسسات الحكومية في البلاد فضلا عن ساحة التحرير التي يتجمع بها الاف المحتجين العراقيين منذ اكثر من 40 يوما.