عربيات ودوليات

الرياض - واشنطن - الوكالات: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا بالرئيس الاميركي دونالد ترامب عبر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر اطلاق احد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا ما نتج عنه وفاة واصابة عدد من المواطنين الأميركيين. وقدم الملك سلمان بحسب ما اوردته وكالة الانباء السعودية «واس» تعازيه وخالص مواساته للرئيس ترامب ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل مؤكدا ان مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأميركي الاحترام والتقدير. كما اكد الملك سلمان خلال الاتصال للرئيس ترامب وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب الولايات المتحدة وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية بالتعاون مع الأجهزة الأميركية المعنية للوصول الى جميع المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف. وفي واشنطن اعلن الرئيس الاميركي ان الملك سلمان اعرب خلال الاتصال عن تعازيه الصادقة وتعاطفه مع عائلات واصدقاء المحاربين الذين قتلوا او اصيبوا في الهجوم الذي وقع بقاعدة «بنساكولا» في فلوريدا». واضاف ان «الملك سلمان ابلغني ان الشعب السعودي غاضب على هذا العمل الهمجي الذي قام به مطلق النار مؤكدا انه لا يمثل بأي حال من الأحوال الشعب السعودي الذي يكن المحبة للشعب الأميركي».

وكانت السلطات الاميركية اعلنت الجمعة ان المسلح الذي قتل اربعة اشخاص على الاقل في قاعدة «بنساكولا» الجوية التابعة لسلاح البحرية الاميركية في ولاية فلوريدا يوم الجمعة كان احد افراد سلاح الجو السعودي وهو متواجد بصفة متدرب.

الى ذلك عقب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، على حادث قاعدة بنساكولا في فلوريدا واصفا الحادث بالمأساوي. جاء ذلك في سلسلة تغريدات للأمير خالد بن سلمان على صفحته بتويتر، حيث قال: «كالعديد من العسكريين السعوديين، تدربت في قاعدة اميركية واستخدمنا هذا التدريب القيّم للقتال جنبا الى جنب مع حلفائنا الأميركيين ضد الارهاب وتهديدات اخرى».

