عربيات ودوليات

روما - الوكالات: أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية مشيرا الى ان الحديث لم يدر عن المطالب الـ13 لعودة العلاقات مع الدوحة وقال الوزير القطري في تصريحات خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليا بالعاصمة الايطالية روما ان «هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل ان تسفر عن نتائج ايجابية».

كما ثمن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن عاليا دور سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وجهوده المستمرة لحل الخلافات الخليجية معربا عن تفهم بلاده لمخاوف البلدان المجاورة. وقال الوزير القطري في حلقة حوارية ضمن الدورة الخامسة لمنتدى «ميد 2019» لحوارات المتوسط «اننا شديدو الامتنان لصاحب السمو امير الكويت على الجهود التي يبذلها لرأب الصدع داخل مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف ردا على سؤال حول بوادر التحسن في الازمة الخليجية ان «قطر تتفهم ان لدى جيرانها مخاوف وان الدوحة مستعدة لبحثها» مستبعدا في الوقت ذاته تأثر علاقات الدوحة مع طهران حال الانفتاح مع دول مجلس التعاون. واكد «عدم وجود اي صلة بين الأمرين وأن سياستنا الخارجية ستبقى مستقلة وليست موضع نقاش مع اي طرف».

وأضاف الوزير القطري «انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية الى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية». وذلك في اول تصريح رسمي من الدوحة حول تطورات ملف المصالحة الخليجية. وأوضح وزير الخارجية القطري «لم ندعم الاسلام السياسي ولا حركة الاخوان المسلمين، لكن دعمنا كان للشعوب وليس للأحزاب السياسية»، وقال «دعمنا لمصر لم ينقطع» بعد الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي مؤكدا ان الاخوان المسلمين ليس لديهم وجود رسمي في قطر.

من جهته قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير خلال كلمته في المنتدى انه تم توجيه الدعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقررة في الرياض الثلاثاء المقبل. لكنه اوضح ان قرار مشاركة امير قطر في القمة الخليجية المقبلة هو قرار يعود الى القطريين. وأضاف الوزير السعودي «نحن نقول دائما ان لدينا التاريخ المشترك مع قطر ولدينا المصير المشترك.. كانت هناك سياسات لابد من تغييرها، ونأمل ان تتغير».

وأعرب الجبير عن تفاؤله بأن تكون الأزمة الخليجية على المسار الصحيح لانتهائها، مشيرا الى ان بلاده رأت بعض التغييرات في القوانين القطرية الخاصة بتمويل الارهاب.

