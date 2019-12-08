عربيات ودوليات

روما - الوكالات: حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، من ان ايران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها. وأضاف الجبير، خلال كلمته بحوار روما «ندعم حملة «الضغط الأقسى». وشدد على انه لابد من حرمان ايران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.

وقال ان «ايران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول»، مشيراً الى انه «لابد ان نتحلى بالصرامة مع ايران ولا احد يسعى الى الحرب». وعن الوضع في اليمن، قال الجبير ان الحل الوحيد في اليمن سياسي، و«الحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن»، مشدداً على ان «كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن». وأضاف الجبير ان هناك امكانية للتوصل الى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن.

وأشار الوزير السعودي الى ان اليمن ذو اهمية خاصة بالنسبة لبلاده، وتدخل ايران هناك مدمر، بحسب تعبيره.

وعن العلاقات السعودية الأميركية، قال الجبير: «العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة قوية وراسخة ايا كان الحزب الحاكم»، مضيفاً: «سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الايراني كما كافحنا معا ضد الارهاب».

وعن القضية الفلسطينية، قال الجبير: «نؤكد على دعمنا لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية»، مضيفاً: «أبلغنا واشنطن ان مواقفها من قضية السلام تضعف حل الدولتين».

