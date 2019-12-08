عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: ابدت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت تصميم بلادها على مواصلة حملة الضغط ضد ايران، مضيفة ان واشنطن قد تلجأ الى وسائل اخرى ما لم تغير طهران «سلوكها الخبيث».

واتهمت كرافت اثناء اول مؤتمر صحافي تعقده في الأمم المتحدة حكومة طهران بـ«اساءة معاملة الناس وانتهاك حقوقهم» في الشرق الأوسط ووصفت الجمهورية الاسلامية بأنها «لاعب سيئ»، قائلة ان الاضطرابات ستتواصل في لبنان وسورية واليمن وفي اي مكان توجد فيه ايران، ما لم تؤت حملة الضغط الأقصى الأميركية ثمارها.

وتابعت «لدينا كثير من الوسائل وسنواصل استخدامها ضد ايران ونأخذها على محمل الجد. كما ان هناك وسائل اخرى سنلجأ اليها ضد ايران اذا واصلت سلوكها الخبيث هذا».

وأعربت كرافت عن معارضة الولايات المتحدة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين في ايران والعراق مشددة على ضرورة ان تدرك سلطات الدولتين اهمية «السماح للناس بالتظاهر سلميا والاصغاء الى الشباب لأنهم يشكلون المستقبل». وكان وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر قال انه يعتقد ان الجيش الأميركي لديه امكانات كافية في الشرق الأوسط في الوقت الراهن لردع اي صراع، نافياً صحة تقرير اعلامي افاد بأنه يجري بحث زيادة كبيرة في عدد القوات وسط توتر مع ايران.

لكن الوزير لم يستبعد، في تصريحات للصحفيين، اجراء عمليات احلال للقوات او حتى زيادات محدودة في المستقبل.

وقال اسبر، خلال سفره لحضور منتدى في «مكتبة ريغان» بكاليفورنيا «لا شيء فيما يخص العدد. 14 الفا، هذا تقرير خاطئ تماماً» وأضاف «كل قائد يرغب بالمزيد والمزيد من الامكانات اينما كان. لكن حالياً نعتقد ان لدينا قدرات كافية على الساحة لردع من نريد ان نردعه».

وأوضح انه يراجع الطلبات التي تأتيه في هذا السياق بانتظام، لكنه شدد على انه «في الوقت الراهن لا يوجد طلب بنشر 14 الف فرد».

وتصريحات اسبر بشأن المسألة هي الأكثر تفصيلاً منذ نفت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» بقوة الأربعاء تقريراً لصحيفة «وول ستريت جورنال» ذكر ان الولايات المتحدة تدرس ارسال ما يصل الى 14 الف عسكري اضافي الى المنطقة.

