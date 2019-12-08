عربيات ودوليات

واشنطن- طهران - الوكالات: أعلن الرئيس دونالد ترامب امس ان مواطناً اميركياً مسجوناً في ايران منذ 2016 بتهمة التجسس افرج عنه وهو في طريقه للعودة الى بلاده. وقال ترامب في بيان «بعد اكثر من ثلاث سنوات من سجنه في ايران، زيو وانغ عائد الى الولايات المتحدة».

وفي طهران اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف السبت ان ايرانياً مسجوناً في الولايات المتحدة وأميركياً محتجزاً في الجمهورية الاسلامية سينضمان الى عائلتيهما. وكتب ظريف في تغريدة «سعيد بأن الاستاذ مسعود سليماني والسيد زيو وانغ سينضمان الى عائلتيهما قريباً»، في اشارة الى تبادل للسجناء بين الطرفين.

وأعرب ظريف عن «شكر كبير لكل من شارك في هذه القضية، خاصة حكومة سويسرا»، التي تمثل سفارتها في ايران مصالح الولايات المتحدة.

واعتقلت ايران سي وانغ، الحاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ، عام 2016 للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسسية على اراضي البلاد بينما احتجزت الولايات العالم البيولوجي، مسعود سليماني، عام 2018 بتهمة محاولة نقل مواد كيميائية بصورة مخالفة للقانون.

