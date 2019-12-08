مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية رسمية عن استمرار ارتفاع « الإنفاق الحكومي» من الناتج العام للدولة إذ وصل الى 45% من اجمالي الناتج وفقاً لرصد تم خلال العام الماضي 2018.

ووفقا للبيانات فإن نصف اجمالي الناتج المحلي العام تقريباً يذهب للاستهلاك العام ما يعني ان الاستهلاك الحكومي من أموال الناتج وصلت لمستويات كبرى للغاية.

ونصح تقرير حكومي الحكومة بإصلاح اقتصادي عاجل لهذا الجانب، موضحاً ان هذا الصرف المرتفع يذهب جزء لا بأس به لمزايا ورواتب موظفين مساهمتهم في الإنتاجية ضعيفة للغاية!.

وفي إطار ذي صلة كشفت مصادر مالية متابعة عن نوايا إصلاحية لربط مستويات الرواتب والمزايا الوظيفية بالجهود الإنتاجية للموظفين خاصة على مستوى القيادات، موضحة ان هناك حاجة لإدارات تقييم متخصصة في كل وزارة ومؤسسة عامة للتمييز بين المستحقين لرواتب عليا عن غيرهم.

ولفتت المصادر ذاتها الى أن موظفين لا ينتجون يتقاضون رواتب ومزايا مثل أو أكثر اَخرين يسهمون بفاعلية في دعم إنتاجية الدولة، مضيفة: اَن الأوان لإصلاح هذا الامر.

وفي إطار ذي صلة أفادت المصادر ان توجيه القادمين الجدد لسوق العمل ليس بالأمر الهين إذ ان تحفيز الشباب للالتحاق بالعمل الخاص والتخفيف من حدة الصرف على الرواتب بالقطاع العام يتطلب أولا إصلاحات جذرية في طريقة تحفيز القطاع الخاص ودعم شركاته بمشروعات عامة طويلة المدى تمكن الشركات من معاملة الموظفين مالياً بصورة قريبة للحكومة.

ونوهت الى ان مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص يتطلب المزيد من الجهد فلا اقتصاد قويا من دون قطاع خاص قوي يقود أولا التنمية.

