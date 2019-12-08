مال وأعمال

?

كشفت مصادر رفيعة لـ«النهار» أن إنتاج الكويت بعد إقرار اجتماع أوبك + الأخير في فيينا، سينخفض بواقع 50 ألف برميل يومياً تقريباً ليصبح 2.670 مليون برميل يومياً ابتداء من يناير 2020 المقبل.

وعن نسب الالتزام لدول أوبك + باتفاق خفض الإنتاج قالت المصادر أنها بلغت 142% خلال شهر أكتوبر الماضي، بينما لم تكتمل بيانات شهر نوفمبر بعد، متوقعة الانتهاء منها خلال نهاية الأسبوع الحالي. وقادت السعودية وروسيا اتفاقا الجمعة الماضي تلتزم بموجبه أوبك وحلفاؤها بتخفيضات أكبر في إنتاج النفط سعيا إلى تفادي فائض في المعروض ودعم الأسعار.

حيث اتفقت المجموعة التي تضم أكثر من 20 منتجا على تخفيضات إضافية بواقع 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2020، وهو ما يرفع مجمل التخفيضات إلى 1.7 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.7 بالمئة من الطلب العالمي.

وستستمر التخفيضات الإضافية لأوبك ومنتجين رئيسين من بينهم روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة أوبك+، حتى نهاية الربع الأول من 2020. وستعتقد المجموعة اجتماعا استثنائيا في أوائل مارس لمراجعة سياستها.

واشارت المصادر أن الميزانية لن تتأثر من خفض الإنتاج، لافتة إلى ارتفاع الأسعار المتوقع من شأنه أن يزيد من دخل الكويت، متوقعاً وصول أسعار النفط الكويتي إلى 70 دولاراً.

وبانتهاء شهر نوفمبر 2019 بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية نحو 64.5 دولاراً وهو أدنى من معدل سعره للسنة المالية الفائتة بنحو 5.9%. بينما يبلغ سعر التعادل في الميزانية الجارية 80 دولار بعد اقتطاع الـ 10% من إجمالي الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وأنهى النفط الأسبوع الماضي على مكاسب كبيرة بعد موافقة أوبك+ على زيادة تخفيضات الانتاج، حيث صعدت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة وأنهت الأسبوع على مكاسب كبيرة.

