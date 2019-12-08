مال وأعمال

ارتفعت القروض الاستهلاكية والمقسطة بقيمة 415 مليون دينار بنهاية اكتوبر الماضي مقارنة بما كانت على بداية يناير من العام الحالي 2019، حيث استقر اجمالي القروض الاستهلاكية والمقسطة عند مستوى 13?293 مليار دينار بنهاية اكتوبر الماضي وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي الشهرية حول التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية للمقيمين. وقد بلغت القروض الاستهلاكية 1?374 مليار دينار مقانة بحوالي 1?095 مليار بنهاية يناير الماضي محققة ارتفاع قدره 279 مليونا، فيما حققت القروض المقسطة «الاسكانية» ارتفاعا قدره 163 مليون دينار بالغة 11?9 مليار دينار مقابل 11?76 مليارا بنهاية يناير من العام الحالي 2019.