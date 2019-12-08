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الفاضل: الكويت والسعودية والإمارات نجحت في قيادة الخفض


قال وزير النفط د. خالد الفاضل ان نجاح الكويت والسعودية والامارات في قيادة خفض انتاج النفط يعتبر من أهم نتائج اجتماع (اوبك) الخاص بتخفيض انتاج النفط بواقع نصف مليون برميل يوميا باستقرار الاسواق. وقال الفاضل ان وزراء النفط متفقين على استمرار خفض الانتاج حتى الاجتماع المقرر عقده في مارس المقبل. واشار الى انه تم توزيع نسب زيادة خفض الانتاج بواقع 500 الف برميل يوميا من دول من داخل وخارج (اوبك) بشكل عادل بموافقة من لجميع اعتبارا من بداية الشهر المقبل. وذكر ان هناك العديد من المواضيع تم مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة (اوبك) الذي استمر لمدة 12 ساعة مجددا حرص الكويت على التوازن في اسواق النفط بما يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين.


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