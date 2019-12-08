مال وأعمال

حددت ادارة الفتوى والتشريع الرسوم الخاصة بالتظلمات من الشركات الطاعنة على الممارسات والتعاقدات التي تقل قيمتها عن 75 ألف دينار، حيث اشار القرار الاداري رقم 310 لسنة 2019 الى ان قيمة الرسم على التظلم للممارسة او التعاقد الاقل من 5000 دينار بحدود 50 دينارا ومن 5001 إلى 15 ألف دينار بحدود 100 دينار ومن 15001 إلى 25 ألف دينار بحدود 200 دينار ومن 25001 الى 35 ألف دينار بحوالي 300 دينار ومن 35001 إلى 45 ألف دينار بحوالي 400 ومن 45 ألف 55 ألف دينار بقيمة 500 دينار ومن 55 ألفاً الى 74?99 ألف دينار بحدود 600 دينار.

واستند القرار الاداري الى المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 2016 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع للكويت والى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته والى المرسوم رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته وعلى مرسوم نظام الخدمة المدنية.

