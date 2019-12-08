مال وأعمال

قالت مصادر لـ«النهار» إن عدد 21 شركة تتنافس فيما بينها للفوز بخدمات توريد وتجهيز وإعداد البوفيهات لمؤسسة البترول، مشيرة إلى أن العاشر من مارس المقبل سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات.

وبينت المصادر أن المناقصة محدودة على تلك الشركات والتي يأتي في مقدمتها فندق كراون بلازا والشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» وفندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة وفندق ومنتجع هيلتون الكويت.

ولفتت إلى أنه لن يسمح لأي مناقص بحضور الاجتماع إذا لم يتم إخطار المؤسسة بأسماء مرشحيه للحضور ووظائفهم قبل يومين على الأقل من الاجتماع التمهيدي في العشرين من يناير المقبل.

