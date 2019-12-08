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«الكويتية» الثانية في انضباط المواعيد


اعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن انها احتلت المركز الثاني على مستوى الشرق الاوسط والخامس بين 166 شركة طيران في اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط في معدل انضباط مواعيد وصول رحلات الخطوط الجوية الكويتية الى مطار الكويت الدولي. وقالت دائرة العلاقات العامة والاعلام في الخطوط الكويتية ان وكالة «0AG» البريطانية اكدت في تقريرها الدوري لشهر نوفمبر 2019 والمتضمن نسبة انضباط مواعيد لعدد 166 شركة طيران ان معدل انضباط مواعيد وصول رحلات الخطوط الجوية الكويتية الى مطار الكويت الدولي ارتفع من 88% في يوليو 2019 والى 93.9% في شهر اغسطس.


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