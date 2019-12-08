مال وأعمال

اكد رئيس الكلية الاسترالية، د.عصام زعبلاوي أن تطوير الكوادر البشرية تأتي لخدمة العديد من القطاعات وذلك بما يساهم في تعزيز اطر رؤية الكويت 2035 بما يهدف إلى تنمية قدرات الكوادر لتحسين الاداء، مبيناً أن أهمية التدريب والتطويرتعمل على تعزيز دور الأيدي العاملة في القطاعين العام والخاص وصولاً إلى الاحترافية في المهنية والعمل.

واضاف زعبلاوي في تصريحات صحافية على هامش ندوة للموارد البشرية بشأن التدريب والتطوير في المنظمات الكويتية بعنوان «التحديات والفرص» نظمتها كلية إدارة الأعمال بالكلية الأسترالية في الكويت وبرعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،أن الندوة ناقشت الجوانب التي يمكن تحقيقها في القطاعات بما يساهم في كسب المزيد من المهارات عن طريق الخبرات لدفع أطر التنمية الاقتصادية قدماً.

وقال زعبلاوي إن التحرك السريع لتطوير اداء الكوادر العاملة في القطاعات جميعها يمثل ضرورة لدفع إطر التنمية ولاسيما مع التطورات والتسارعات العالمية مناشداً ضرورة ادخال جميع عوامل التكنولوجيا والاتصال للمؤسسات المحلية اهلية او حكومية حتى يمكن الاتصال مع العالمي خطوة بخطوة لمواجهة التحديات ومواكبة المستجدات على الساحة.

وافاد ان الكلية الاسترالية تعد جزءاً من المجتمع لذا تعمل على ضرورة التواصل والاتصال مع المجتمع كما وانها تهدف إلى إعداد مخرجات تعليم ذات اسس تعتمد على التطور التكنولوجي لتصبح قادرة على التفاعل مع متطلبات سوق العمل لافتاً إلى أن مثل هذه الندوات والفعاليات توفر الاتصال مع المؤسسات لتتعرف الكلية على متطلبات سوق العمل ومن ثم تسخر جهودها لتلك المتطلبات للقطاعين العام والخاص.

وأتاحت الندوة للمشاركين تقييم التحديات التي تواجه المنظمات الكويتية فيما يختص بتصميم التدريب وفعاليته، وكيفية استعداد هذه المنظمات لمواجهة احتياجات التدريب المستقبلية. حيث يمكن للتدريب والتطوير تعزيز المواجهة على صعيد المنافسة في الأسواق العالمية حيث تلعب مثل هذه الفعاليات دوراً كبيراً في تشكيل الممارسات المستقبلية بما في ذلك الابتكار والإبداع والأداء، وبالتالي توفير منصة رائعة لمناقشة دور تدريب الموظفين على جودة التعليم وتنمية المواهب والقيادة وتعزيز التنوع.

