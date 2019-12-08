مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة ، أمس إن قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية انخفضت 0.9 % خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي ان عدد شهادات المنشأ للصادرات إلى الدول العربية والأجنبية بلغ 1118 شهادة بقيمة 12.1 مليون دينار في نوفمبر الماضي مقابل 903 شهادات بقيمة 13.4 مليون دينار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأضافت ان عدد الشهادات للصادرات الكويتية إلى الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 251 شهادة بقيمة 3.7 ملايين دينار مقابل 45 شهادة بقيمة 1.8مليون دينار إلى الدول الأجنبية.

وذكرت «التجارة» أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 814 شهادة بقيمة 6.4 ملايين دينار في نوفمبر الماضي.

وبينت الوزارة أن الأردن تصدر قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا لصادرات الكويت تلاه لبنان ثم العراق فمصر ثم اليمن فالجزائر، مضيفة أن قطر حلت في الترتيب الأول خليجيا تلتها الامارات فالسعودية ثم البحرين وأخيرا عمان.

أما بالنسبة إلى الصادرات الكويتية لدول العالم الأخرى فجاءت بلجيكا في المقدمة ثم إسبانيا تلتها فرنسا فتركيا ثم إيطاليا فسلوفينيا.

