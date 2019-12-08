مال وأعمال

تتوالى الاستعدادات في ارض المعارض الدولية بمشرف لانطلاق فعاليات معرض البنــاء «بيتـك» الذي تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي خلال الفترة من 18 الى 23 ديسمبر الحالي في صالة (6) وجزء من الصالة (5) بأرض المعارض بمشرف، بمشاركة فاعلة من قبل حشد من العارضين بلغ 130 جناحا ممثلة لمصانع ومؤسسات وشركات محلية وكلاء ماركات عالمية ذات علاقة بقطاع مواد البناء ومستلزماتها.

وقال عماد الهارون مدير معرض البناء «بيتك» ان هذا المعرض يعد حدثا مميزاً في الكويت من ناحية توقيته ونوعيته وأهميته، مشيراً الى ان تنظيم المعرض يأتي إيمانا من شركة معرض الكويت الدولي بأهمية هذا القطاع وتعميقا وتركيزا للضوء عليه خاصة وانه من القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد.

وكشف الهارون عن انه تم استكمال جميع الحجوزات استعدادا لانطلاق المعرض والذي يقام بمشاركة عدد من الشركات المحلية التي بلغ عددها أكثر من 100 شركة مشيرا الى ان معرض البناء «بيتــك» يستقطب شركات البناء الوطنية المختلفة والمقاولات، والمهندسين والمقاولين العاملين في هذا المجال إضافة للمواطن الكويتي الراغب في استكمال أو تجديد بناء بيته أو قسيمته، حيث يشارك في المعرض جهات محلية ما بين راعية ومشاركة تمثل شركات ومؤسسات ومصانع ذات العلاقة بقطاع البناء والمكاتب الهندسية والمقاولات.

ولفت الهارون الى ان 10 جهات أكدت رعايتها للمعرض تتقدمهم شركة عربي كراع ٍماسي، فيما حظي بالرعاية الذهبية كل من شركة برافو هومز، وشركة هيدروتيك الهندسية، وشركة المحيط الدولية، ومركز الأنابيب الألمانية، ونال الرعاية الفضية كل من شركة السيف العالمية للتجارة، وشركة المدد للتجارة والمقاولات، وشركة دريم دوور، وشركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية، وشركة معرض ومصنع لاجين للمعادن.

وأضاف «إن المعرض يستهدف تعزيز مبيعات مستلزمات مواد البناء واكسسواراتها بأسعار خاصة ومميزة، ويتيح بيع البضائع بأسعار نهاية العام التنافسية بشكل مباشر للجمهور، حيث يستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الفلل والقسائم وملاك المجمعات والمولات والمقاولين وأصحاب شركات البناء».

واشار الى ان المشاركات بهذا المعرض تضم مجموعة من شركات مواد البناء والمصانع المتعددة والتي تعرض لمنتجاتها مثل الاسمنت والأخشاب وحديد التسليح والطابوق الرملي والحجر الجيري والبلاط المتداخل لأعمال الزينة ومواد أعمال التكسية والديكور الخارجية والداخلية والأدوات الصحية وخلاطات الماء والسيراميك وبايبات المياه والصرف الصحي والألمونيوم والزجاج واللوحات والقواطع الكهربائية والنوافذ والأبواب والمشغولات الخشبية والأوتوماتيكية إضافة الى الأثاث والمفروشات ، ومعدات الأمن والسلامة وطفايات الحريق والمصاعد، وكاميرات المراقبة ومعدات الأمان والسلامة وغيرها الكثير من المستلزمات».

واختتم الهارون حديثه متوقعا أن يلقى هذا المعرض إقبالا كبيراً، حيث يلقى اهتماماً من الشركات والمصانع المحلية للمشاركة بقوة في فعالياته ، إذ يعد حدثاً مهماً ويشهد تسابقاً ملحوظاً من قبل المواطنين والشركات المهتمة للمشاركة فيه نظراً لما لهذا المعرض المتخصص من أهمية وخصوصية كبيرة لدى المواطن الكويتي خاصة المهتمين بالبناء من أصحاب القسائم والمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين حصلوا على قسائم ارض وقرض أو ممن يعولون على نتائج فرز الأراضي الحكومية خلال المرحلة القادمة ، أو من ينتظرون المشاريع الإسكانية الجديدة للدولة.

