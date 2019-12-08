مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA عن حصولها على جائزة «صفقة العام في قطاع خدمات الاتصالات» في الحفل الثامن عشر السنوي لمستشار عمليات الاندماج والاستحواذ الذي عقد في مدينة نيويورك وقد مثل «VIVA» في الحفل وتسلم الجائزة وسيم محمد الحايك، مدير عام علاقات المستثمرين وعمليات الاندماج والاستحواذ. وفي هذا العام تأهل إلى المرحلة النهائية للجوائز أكثر من 200 مرشح يمثلون أكثر من 500 شركة تمت دراسة الصفقات التي قامت بها خلال عام 2019. وقد حددت لجنة تحكيم مستقلة مؤلفة من 28 من كبار خبراء الاندماج والاستحواذ الفائزين بهذه الجوائز عبر تقييم مفصل لتلك الصفقات.

وقال محمد بن عبدالمحسن العساف، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي في «VIVA» «إن حصول «VIVA» على هذه الجائزة المرموقة هو إنجاز كبير نفخر به، فقد تم اختيار «VIVA» بين أكثر من 500 شركة مشاركة للحصول على هذه الجائزة القيّمة لأنها تمثل أفضل ما في صناعة الاندماج والاستحواذ في عام 2019. إن تمركز «VIVA» في هذا الحدث الكبير حيث كانت الشركة الوحيدة المشاركة من الشرق الأوسط هو نتيجة أول خطوات النجاح التي سلكتها الشركة في مجال عمليات الاستحواذ والتي تترجمت في الاستحواذ على الشركة الرائدة في مجال مزودي خدمات الانترنت في الكويت شركة كوالتي نت.

