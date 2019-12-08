مال وأعمال

أعلن الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي عن مشاركة الاتحاد «كداعم استراتيجي» في مؤتمر شورى الفقهي الثامن الذي تنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية وهي واحدة من أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال، تحت رعاية د. محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، وذلك اليوم وغداً.

وقال الحساوي أن مشاركة الاتحاد في المؤتمر كداعم استراتيجي تأتي في إطار حرصه على المشاركة في دعم مثل هذه المؤتمرات لما تتضمنه من فائدة كبيرة للمؤسسات المالية الإسلامية وموضوعات هامة تسهم في تأصيل الفقه الاقتصادي الإسلامي وتطوير صناعة المال الإسلامية، مشيدا بالنجاح الذي حققته الدورات السابقة من المؤتمر الفقهي، من حيث عدد المشاركة ونوعية القضايا المطروحة للنقاش والتوصيات الصادرة عنها.

وقد أكد الحساوي أن مثل هذه المؤتمرات تعتبر إضافة مهمة للصناعة لما تتضمنه من اجتهادات فقهية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية تسهم في تعزيز التوجهات لتقديم حلول وأساليب تمويلية جديدة. وقال الحساوي أن المؤتمر يعتبر من الفعاليات الهامة خاصة في ظل وجود عدد كبير من أبرز العلماء والمشايخ والمختصين بشتى فروع الاقتصاد الإسلامي، وما يقدمه من اطروحات ومناقشات لعدد من القضايا المهمة المستجدة بما يسهم في نشر الثقافة الاقتصادية الإسلامية الصحيحة وتطويرها والنهوض بها في إطار يتسم بالمعاصرة. كما أكد الحساوي ضرورة مشاركة مختلف المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية في دعم مثل هذه الجهود والفعاليات والأنشطة، بما يتسق مع سعيها الدائم لابتكار منتجات وخدمات متميزة لعملائها تلبي احتياجاتهم المتنوعة في ظل تزايد الإقبال على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية التي تشهد نمواً متميزاً وتطوراً كبيراً في الكويت والمنطقة والعالم.

