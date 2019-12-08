مال وأعمال

نجحت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) فى توقيع عقد تأجير حفار لمدة ثلاث سنوات قابلة للزيادة مع شركة فور سايت الهندية في الثانى عشر من نوفبر 2019 في دولة الامارات العربية المتحدة.

وقالت الشركة في تصريح صحافي ان قيمة العقد المبرم بين الشركتين يبلغ 4 ملايين دولار اميركي ويمثل الربح الصافي للمشروع وتبدأ المدة الايجارية في الربع الثاني لعام 2020.

و أضافت الشركة أن توقيع العقد مؤخرا هو نتاج عملية إعادة الهيكلة التى قامت بها خلال العام الحالي وأن بشائر وثمار استراتيجيتها التسويقية بدأت تؤتي ثمارها وأن قدرتها على تنويع وتوسيع قاعدة العملاء كان لها مردود طيب ومن الجدير بالذكر أن الشركة كانت قد قامت بعملية إعادة هيكلة شاملة على مستوى إدارات الشركة وقامت ببعض التعديلات على استراتيجيتها التسويقية والمالية وبدأت فعليا في التطبيق العملي الذي كان له مردود قوي وفعال على المدى القصير،ونوهت الشركة الى أن هذا العقد وإن كان لا يتناسب مع الإمكانيات الهائلة التى تمتلكها الشركة فى الوقت الحالي ولكنه بداية مبشرة للغاية ومشجعة فى نفس الوقت من خلال العمل مع شركات خارج إطار الحدود الاقليمية وسيكون بداية لتوقيع المزيد من العقود من خلال أسواق جديدة، وذكرت أن الاضطراب فى أسواق النفط على مستوى العالم فى السنوات الماضية كان له آثاره ونتائجة على الشركات بشكل عام ولكننا نجحنا في فتح آفاق جديدة وأسواق واعدة.

وكما هو معلوم ان الشركة الخليجية للاستثمار البترولي هي شركة كويتية 100%تم تأسيسها عام 1998وفقا لقانون الكويت وتعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وتم ادراجها في بورصة الكويت عام 2005 وتتمثل اهم انشطة الشركة في القيام بتملك المنشآت والمعدات والآليات وجميع الاجهزة المستعملة في صناعة البترول والبتروكيماويات والقيام بالبحوث التسويقية وجمع المعلومات عن صناعة البترول والبتروكيماويات ونشرها وتقديم الخدمات الاستشارية والاقتصادية والفنية المتخصصة للحكومات والشركات المنتجة والمستهلكة للبترول والبتروكيماويات والقيام بعمليات التنقيب عن البترول خارج الكويت وتملك وادارة محطات الوقود وخدماتها داخل الكويت او المشاركة فيها.

مؤخرا قامت الشركة بعمل اعادة هيكلة وخطة عمل لتشغيل الحفارات المتوقفة والعمل على تقليل التكاليف لتقليص الخسائر وتحويلها الى ارباح واسفرت هذه الخطة على التالي:

توقيع عقد بقيمة 4 ملايين دولار مع شركة فورسايت وانخفاض خسائر الشركة كما في 30 سبتمبر 2019 مقارنة بالعام الماضي.

ويقوم فريق عمل الشركة حاليا بعقد اجتماعات وزيارات لتوقيع عقود جديدة للشركة كما يقوم جميع افراد الشركة ببذل اقصى جهودهم لوضع الشركة في مسارها الصحيح وتحسين وضعها المالي والاداري.

