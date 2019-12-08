مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن طرحه لخدمة جديدة تعد الأولى من نوعها في الكويت حيث تتيح للعملاء إمكانية حجز المواعيد عبر تطبيق الهواتف الذكية في جميع فروع البنك المنتشرة في الكويت، والتي تعتبر أحدث صيحات التكنولوجيا في تطوير خدمة العملاء. ولقد أطلقت هذه الخدمة أخيراً في حفل خاص نظمه البنك في فندق كراون بلازا، وذلك بالتعاون مع شركة سي اف ام الخليجية لأجهزة الكمبيوتر بصفتها الوكيل الحصري والوحيد في الكويت لشركة (كيوماتك) السويدية والمتخصصة في نظام خدمة العملاء وتنظيم المواعيد. وصرح مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي، قائلاً: «إن طرح «KIB» لهذه الخدمة الجديدة لأول مرة في الكويت يعتبر من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في سبيل تسهيل خدمة العملاء، حيث تتيح هذه الخدمة الفريدة من نوعها لعملاء البنك حجز المواعيد باستخدام الهواتف الذكية، والاطلاع على مواعيد عمل الفروع والخدمات التي تقدمها، كما تمنحهم الأولوية عند زيارة الفرع للحصول على الخدمات المصرفية في أسرع وقت ممكن». وأشار توفيقي إلى أن هذه الخطوة تأتي تطبيقاً لسياسات «KIB» الذي يرفع شعار «بنك للحياة»، ذلك الشعار الذي اختاره واعتبرته الإدارة العليا استراتيجية جديدة في تطوير أنظمة البنك وخدماته المقدمة للعملاء. مؤكداً أن إطلاق هذه الخدمة سوف يساعد على تطوير خدمة العملاء على مستوى دولة الكويت وليس على صعيد «KIB» فحسب، بل على صعيد جميع القطاعات التي تقدم خدماتها للعملاء. كما أشاد توفيقي بالجهود الحثيثة لفريق عمل «KIB» وتعاونهم البناء مع شركة سي اف ام الخليجية لأجهزة الكمبيوتر ما أثمر عنه ابتكار خدمة العملاء هذه عبر تطبيق الهواتف الذكية. منوهاً إلى أن هذه الخدمة لن تكون آخر المطاف، بل أننا نعمل باستمرار على دراسة أحدث التطبيقات وأجدد المنتجات التي نسعى لطرحها في السوق الكويتي لتجاوز توقعات عملائنا ولنؤكد للجميع بأن «KIB» يمنح مختلف شرائح المجتمع أسلوب حياة مميزاً.

ومن جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة سي اف ام الخليجية لأجهزة الكمبيوتر، اياد عمر السري: «أتقدم بالشكر والتقدير لـ «KIB» على ثقتهم وتعاونهم معنا طوال السنوات الماضية ما أثمر عنه إطلاق هذه الخدمة والشكر موصول لشركة (كيوماتك) السويدية والعاملين فيها على دعمهم اللامحدود وفريق العمل الذين عملوا طوال الفترة الماضية لجعل الحلم حقيقة. إن المرحلة الحالية التي نعيشها تعتبر نقلة نوعية بين الماضي التقليدي وعالم المستقبل التكنولوجي، حيث أصبحت الحياة اليوم عبارة عن ألواح ذكية نحملها ونتعامل معها ولذلك جاءت فكرة إطلاق هذه الخدمة».

كما ذكر السري أن إطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع «KIB» سوف يساعد على رفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور في جميع الجهات، وبأنه «بوابة المستقبل» التي ستمكن الإنسان من تطويع التكنولوجيا لخدمة البشرية. مضيفاً أن مضمار التنافس مفتوح أمام جميع الأطراف، أما النجاح فهو مرهون بشروط معينة ومن أهمها تلبية رغبات العملاء وثانيها سرعة ودقة تلبية تلك الرغبات والخدمات، وأن نحرص على أن ننال ثقة عملائنا ونلبي طموحاتهم ونحوّل أحلامهم إلى حقيقة.

وبهذه المناسبة، قدّم مدير عام شركة سي اف ام الخليجية لأجهزة الكمبيوتر، خليل العريان، عرضاً فنياً عن مزايا نظام خدمة العملاء الرقمي QMATIC السويدي الصنع، حيث بدأ العرض بلمحة تاريخية عن بداية دخول تلك المنتجات إلى سوق الكويت في عام 1990، وكيف تطور ذلك النظام خلال السنوات الماضية ليواكب تطورات العصر ويصبح من أفضل الأجهزة والأنظمة المعتمدة عالمياً في تسهيل خدمة العملاء. مشيداً بإدارة «KIB» التي أخذت السبق ليكون بذلك أول بنك في دولة الكويت يطبق نظام خدمة العملاء باستخدام الهواتف الذكية ما سوف يؤثر بشكل إيجابي على جميع القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة والتي تقدم الخدمات لعملائها.

كما أشار العريان إلى أن هذه الخدمة تعتبر أحد أفضل الوسائل والطرق التي سخرتها التكنولوجيا لخدمة العملاء عن بعد، فالعميل اليوم يستطيع الحصول على موعد ومعرفة الأماكن المزدحمة قبل زيارة الفرع ما يساعد في توزيع فترات الازدحام وتقليل فترات الانتظار وإدارة الطوابير عن بعد ومنح العملاء الفرصة الحقيقية للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك.

يذكر أن «KIB» يؤمن بأهمية التكنولوجيا وضرورة الدمج بين العمل المصرفي التقليدي والخدمات الرقمية المبتكرة، ولذلك يحرص على تطوير خدماته ومنتجاته وتطبيق أحدث التطورات التكنولوجية، بما يضمن منح عملائه تجربة مصرفية مبتكرة تتسم بأعلى معايير الجودة مع مراعاة الأمان والسرية وسهولة الاستخدام في أي وقت ومن أي مكان.

