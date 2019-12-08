مال وأعمال

تعقد شركة شورى للاستشارات الشرعية المؤتمر الفقهي الثامن اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 في فندق فور سيزونز برعاية وحضور الدكتور محمد الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي وبدعم من اتحاد مصارف الكويت والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (وهو إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية جدة - المملكة العربية السعودية). وصرح المدير العام لشركة شورى الشيخ عبد الستار القطان، أن المؤتمر -الذي ينعقد في دورته الثامنة بحضور مجموعة كبيرة من الفقهاء والعلماء المختصين في صناعة الخدمات المالية الإسلامية- سيناقش أحدث المستجدات الفقهية في المنتجات المالية، وقد ثمن القطان عالياً رعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل للمؤتمر حيث اعتبرها قيمة مضافة لفعاليات المؤتمر ولجهود البحث الفقهي التي ستناقش أحدث المستجدات في منتجات التمويل الإسلامي والذي يؤكد على ريادة الكويت في مجال البنوك الإسلامية ومنتجات التمويل الإسلامي. وبين القطان أن مؤتمر شورى الفقهي سعى على مدى السنوات الماضية إلى تعزيز القيمة المضافة لمنتجات التمويل الإسلامي في الأسواق، والمساهمة في تطوير هذه المنتجات وإعادة هيكلتها بغرض تبسيط إجراءاتها وتوطئتها وتحقيق انسجامها مع المبادئ الرقابية والإشرافية التي تعمل في إطارها، وهو ما يتطلب من علماء الشريعة وخبرائها إثراء النقاش حول التطوير الابتكاري في صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تأصيل بعض المعاملات القائمة من الناحية الفقهية من خلال الاستماع إلى اجتهادات العلماء والخبراء المشاركين في المؤتمر والتباحث في هذه الاجتهادات وصولاً إلى قرارات تتمتع بصفة الاجتهاد الجماعي، ما يعطيها زخماً وثقة أكثر من تلك الناجمة عن الاجتهادات الشخصية.

وسيتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسة بالعرض والنقاش من قبل السادة العلماء والمشايخ الأفاضل، على النحو التالي:

1- المشاركة المتناقصة لتمويل الأصول الثابتة، وستطرح في هذا المحور أربعة أبحاث مقدمة من أصحاب الفضيلة الأستاذ د. نزيه حماد ود. خالد محمد السياري والأستاذ د. علي السرطاوي، ود. محمد علي كليب الهدية.

2- حكم الدخول بعقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة تأخير، ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها. وستقدم في هذا المحور أربعة أبحاث فقهية متخصصة. وستقدم في هذا المحور أبحاث لكل من الأستاذ الدكتور محمد علي القري، والأستاذ الدكتور عبد العزيز خليفة القصار، والأستاذ الدكتور نزيه حماد ود. محمد عود الفزيع.

3- التكييف الفقهي لأسهم شركات المساهمة «إعادة طرح»، ويشمل هذا المحور ثلاثة أبحاث فقهية، سيقدمها كل من الأستاذ الدكتور صالح العلي، والدكتور العياشي فداد، ود. علي محمد نور أبحاثاً في هذا المحور.

كما تعقد شورى على هامش المؤتمر ورشتي عمل الأولى حول «التدقيق الشرعي على الصكوك» ويقدمها خبير الصكوك د. محمد عمر جاسر ، والثانية بعنوان «صيغ ابتكارية في الوقف» يقدمها د. العياشي فداد كبير الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.

يذكر أن مؤتمر شورى الفقهي الثامن يعقد برعاية كل من بيت التمويل الكويتي الشريك الاستراتيجي، بنك الكويت الدولي كراعٍ رئيس، البنك الأهلي السعودي والبنك الأهلي المتحد كراعٍ بلاتيني، مجموعة الامتياز الراعي الذهبي، وكذلك بنك بوبيان، وبنك وربة، وشركة كردت ون كويت القابضة، ومجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، إضافة إلى فندق موفنبيك برج هاجر مكة، والناقل المحلي شركة سمارت أوتو لتأجير السيارات.

كما سيشهد المؤتمر حضور كوكبة من فقهاء العالم الإسلامي وعلمائه المعروفين منهم الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ود. عبد الستار أبو غدة رئيس المجلس الشرعي المركزي لمصرف البحرين المركزي، وعدد كبير من العلماء المتخصصين في مجال المعاملات المالية الإسلامية.

