مال وأعمال

يشارك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، كشريك استراتيجي، في مؤتمر شورى الثامن الذي ينطلق في فندق الفورسيزنز على مدار يومين من 8-9 ديسمبر الحالي تحت رعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل. وتأتي مشاركة «بيتك» في إطار الالتزام بالمساهمة في إنجاح المؤتمرات الاقتصادية والمالية الدولية المعنية بصناعة التمويل الإسلامي وتعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية، وكذلك للاطلاع على أحدث تطورات الاقتصاد الاسلامي ومناقشتها مع مختصين وخبراء ماليين عالميين في الهيكلة الشرعية لصناعة التمويل الاسلامي.

ويترأس فضيلة الشيخ د. سيد محمد السيد عبدالرزاق الطبطبائي، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في «بيتك»، احدى جلسات المؤتمر بعنوان المشاركة المتناقصة لتمويل الاصول الثابتة.

