مال وأعمال

تنطلق صباح اليوم فعاليات معرض ومؤتمر اتحاد الصناعات الكويتية السادس «جسور KIU EXPO 2019»، والذي ينظمه الاتحاد بالشراكة مع كل من فورفست وفورفيلمز، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ، بمشاركة كبرى المصانع المحلية والشركات ذات العلاقة، والمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركات فاعلة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، وذلك في فندق فورسيزونز الكويت.

وقد أعلن عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية والجهات الحكومية عن مشاركتها في هذا المعرض الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهم التطورات التي شهدتها الصناعة الكويتية خلال السنوات الاخيرة، ومدى اهتمام الجهات الحكومية بنمو وتطور هذا القطاع الحيوي والمهم.

وفي هذا الخصوص قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان المعرض الذي ينظمه الاتحاد للسنة السادسة على التوالي اصبح محط اهتمام شريحة كبيرة من الشركات الصناعية المحلية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك المهتمين بالشأن الصناعي من المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وأضاف أن ما يدلل على المكانة والاهمية الكبيرة التي أصبح يحتلها معرض الصناعات الكويتية، فإنه يكفي الاشارة إلى العدد الكبير من الجهات الحكومية والخاصة التي أعلنت عن رعايتها ومشاركتها في هذه الدورة من المعرض، حيث حظي المعرض برعاية كريمة من قبل كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت، الهيئة العامة للصناعة، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للقوى العاملة ..والادارة العامة للإطفاء، إلى جانب الرعاية التي قدمتها كبرى الشركات الصناعية والبنوك المحلية، والتي ساهمت في حشد اكبر عدد ممكن من الجهات الداعمة للصناعة تحت سقف واحد، وكذلك الرعاية الاعلامية لكل من صحف الانباء والجريدة والنهار.

الأولى لصناعة الحديد

أما رئيس مجلس ادارة الشركة الاولى لصناعة الحديد «راعي بلاتيني» أحمد حسين الخرافي، فقد أشار إلى أن معرض الصناعات الكويتية نجح خلال دوراته السابقة في إثبات تواجده وتميزه منذ اليوم الاول لانطلاقته، حتى أصبح يحظى باهتمام ورعاية شريحة كبيرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلاً عن الشركات والمصانع العاملة في هذا المجال.

وأضاف أن المعرض لا يهدف إلى التسويق بقدر ما يسهم في تسليط الضوء على أهمية الصناعة بالنسبة لدولة الكويت بشكل خاص، ودول العالم بشكل عام، فالصناعة هي أساس تقدم وتطور أي دولة وأساس نهضتها.

الصانع للكيماويات

المدير العام لمصنع الصانع للمواد الكيماوية «راع ذهبي» ومؤسس اتحاد الصناعات خالد الصانع لفت إلى أن معرض الصناعات الكويتية يعتبر المعرض الصناعي الاهم على مستوى دولة الكويت، بل وأنه يكاد يكون المعرض الوحيد على هذا المستوى، حيث يضم المصنع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلاً عن أهم وأكبر المصانع الكويتية المنتجة والمصدرة على حد سواء.

وأشار إلى أن المعرض يلعب دوراً أساسياً في تسليط الضوء على الصناعة الكويتية التي مازالت تعاني من غياب الاهتمام بها، كما وأنه يعمل على جمع الاشخاص كافة ذات العلاقة من (قطاع عام وخاص) تحت مظلة واحدة، للالتقاء والتحاور فيما بينهم حول أهم القضايا والمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع على الرغم من أهميته بالنسبة للاقتصاد الكويتي.

القرين للكيماويات

أما نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (القرين) سعدون عبدالله علي (راع بلاتيني) فقال: «تأتي أهمية معرض جسور السنوي في ابراز هوية وإمكانية القطاع الصناعي المحلي في الكويت وخارجها، وهو ما تترجمه أنشطة اتحاد الصناعات الكويتية المختلفة، وما نلتمسه في مجموعة شركات القرين لصناعة الكيماويات البترولية (القرين) عبر شراكتنا الممتدة مع الاتحاد على مدى السنين».

صناعات الغانم

وتشارك في المعرض كذلك اثنتان من شركات القطاع الصناعي في صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة (راع بلاتيني)، حيث تشارك شركة كيربي الكويت، وشركة كيمكو (الكويتية لصناعة المواد العازلة).

وأعرب مدير إدارة العلاقات العامة والخدمات الحكومية لشركة كيربي للمباني الحديثة مشعل الجاسم عن سعادته بالمشاركة في المعرض المميز الذي يقيمه اتحاد الصناعات الكويتية، والذي يجمع بين أكبر الخبرات في مجال الصناعة، والذي يمكننا من التفاعل مع عدد كبير من العملاء والأشخاص ذوي الخبرة في هذا المجال.

إنشاء القابضة

وقال الرئيس التنفيذي شركة إنشاء القابضة للشركة هيثم الرفاعي إن معرض «الصناعات الكويتية» يمتاز بأنه المعرض الوحيد من نوعه الذي يسلط الضوء على الصناعة الكويتية، ليعرف أبناء المجتمع بمدى أهمية الصناعة، فضلاً عن إيصال رسالة بمضمون الصناعة ومكانتها، خاصة وأن المعرض يقام بشكل سنوي تحت رعاية سامية من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد.

صناعة السجاد

من جانبه أكد رئيس مجلس الادارة في شركة صناعة السجاد مشاري الملا، على أهمية معرض جسور 2019 باعتباره معرضاً متخصصاً في المجال الصناعي بشكل خاص، ويعمل على التعريف بالصناعة المحلية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن شركة صناعة السجاد (راع ذهبي) تعتبر الشركة الوحيدة من نوعها في الكويت والتي تعمل في هذا المجال منذ العام 1983.

العربية للرخام

بدوره أكد مدير عام الشركة العربية للرخام عبدالوهاب الخطيب حرص الشركة على المشاركة في المعرض بشكل سنوي، وذلك للتعريف بنشاط الشركة في مجال تصنيع وتقطيع وصقل الرخام والحجر الطبيعي.

وأضاف أن المعرض يعتبر من الفعاليات الصناعية الجيدة بالنسبة لدولة الكويت، إلا أنه رأى أن توقيت ومدة المعرض ليس بالتوقيت الجيد خاصة وأنه يعقد مع بداية الاسبوع وفي أوقات إنشغال الجمهور بأعمالهم اليومية، كما وأن مدة المعرض على مدى يوم واحد ليست بالمدة الكافية للتعريف بالشركات والمصانع المشاركة.

الكلية الأسترالية

وتشارك الكلية الأسترالية في الكويت في هذا المعرض كـ (راع ذهبي).

وقال مساعد رئيس الكلية للخدمات المساندة م.صقر عبدالله الشرهان أن «الكلية الاسترالية» تشارك في المعرض كجهة تعليمية هدفها التركيز على التعليم المهني، خاصة وأن تخصصات الهندسة لديها هي تخصصات تركز اكثر على الجانب الصناعي والحرفي.

وأضاف أن الكلية تعمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية من خلال عدد من البرامج التدريبية التي تؤهل الطلبة للانخراط بالعمل في المصانع خلال فترة الصيف، وذلك بهدف الاحتكاك العملي وتطبيق الدراسة النظرية على أرض الواقع، ما يجعل الطلبة مؤهلين للعمل بشكل أفضل بعد التخرج بعد أن يكونوا قد تعرفوا على بيئة العمل خلال فترات التدريب الصيفية. وأعرب الشرهان عن امتنانه لاتحاد الصناعات الذي ساعد الكلية الاسترالية على التواصل المباشر مع المصانع الكويتية وتدريب شريحة كبيرة من الطلبة، فضلاً عن أن عدد من خريجي الكلية قد حصلوا على وظائف فعلية لدى المصانع التي تدربوا فيها خلال مرحلة الدراسة الجامعية.

كيبلك

من جانبها، أعربت شركة «كيبلك» عن سعادتها بالمشاركة في معرض جسور، وذلك من أجل تعزيز القطاع الصناعي وتعزيز أهميته، وتأثيره على قطاعات الدولة كافة، خاصة وأنه خلال المعرض تتم عملية تبادل الخبرات بين المصانع والشركات المشاركة في المعرض.

وبينما أكدت «كيبلك» أنها ستستغل المعرض لعرض منتجاتها الوطنية التي تسهم و تطور في المجالات كافة في الدولة ، فإنها أعربت عن شكرها لاتحاد الصناعات الكويتية على دعوتها للمشاركة في هذا المنتدى الصناعي، معربة عن أملها في الوقت نفسه في أن يساهم المعرض في إنعاش القطاع الصناعي وخلق بيئة استثمارية جذابة للصناعات في الكويت، خاصة أنه يخلق تكامل بين القطاع الحكومي والخاص، وأخيرا وليس أخرا الدعم المستمر الذي يوفره اتحاد الصناعات بكافة الوسائل والجهود المتاحة لخدمة هذا القطاع.

فورفست «راع بلاتيني»

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة فورفست احمد رمال أن مشاركة فورفست في معرض الصناعات الكويتية تعتبر السادسة من نوعها، حيث تحرص الشركة على المشاركة السنوية في هذا المعرض للتواصل مع الجمهور من جهة والتعريف بالصناعة المحلية المتميزة من الجهة الاخرى، مؤكداً ان فورفست تعتبر أحد الرعاة الرئيسين للمعرض.

وقال ان الصناعة في الكويت مازالت لم تأخذ حقها بالشكل المطلوب بعد، لذا فمن شأن هذه المعارض الصناعية أن تعمل على تقليل الفجوة الحالية بين الصناعة وبين الجمهور الكويتي الذي ما زال بعيداً جداً عن هذا القطاع الحيوي، كما أن هذا الجمهور لم يعي بعد أهمية الصناعة بالنسبة لدولة الكويت.

وأضاف أن معرض الصناعات الكويتية يعتبر من المعارض المميزة التي تشهد نمواً مضطرداً عاماً بعد عام، ما يدل على ان هذا المعرض يسير في الاتجاه الصحيح، بدليل تجاوب العديد من الجهات الحكومية معه، وتفاعل شريحة كبيرة من المواطنين، لافتاً إلى أن هذا التجاوب وذلك التفاعل هو ما يشجع المصانع الوطنية على المشاركة فيه، كما أنه السبب الرئيسي في زيادة أعداد المشاركين عاماً بعد عام.

مجموعة فورفيلمز

مدير عام شركة مجموعة فور فيلمز للطباعة داود مجاعص أكد أن المعرض يعتبر فرصة لجمع أكبر عدد من المهتمين بالصناعة تحت سقف واحد، فضلاً عن أنه يجمع بين أشخاص لديهم نفس المشاكل والهموم، ليعمل على التعريف فيما بينهم ومساعدتهم على التواصل مع بعضهم البعض من جهة، ومع أصحاب القرار من الجهة الاخرى.

وأعرب مجاعص عن أمله في أن يسهم معرض جسور 2019 بالوصول إلى نتائج إيجابية لجميع العاملين في هذا المجال، ولا سيما أن الصناعة لديها الكثير من الهموم التي تحتاج إلى التعاون والتواصل بين أهل المهنة الواحدة، وبين المسؤولين، للتأكيد على أن الصناعة هي الارضية الصلبة لأي اقتصاد وفي أي مكان.

