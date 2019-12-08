مال وأعمال

أعلنت شركة وربة للتأمين «راع ذهبي 9» عن مساهمتها برعاية معرض ومؤتمر اتحاد الصناعات الكويتية السادس «جسور» (KIU Expo) وذلك التزاماً بمسؤوليتها تجاه جميع شرائح المجتمع الذي تخدمه ودعم قطاع الصناعات الكويتية ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأتي هذه الرعاية ضمن مساعي الشركة في توفير منتجات وخدمات تأمينية حديثة ومواكبة لتطلعات جميع شرائح عملائها، مع الحفاظ على أعلى جودة في تقديم تلك المنتجات والخدمات المختلفة وتيسير جميع السبل لهم للحصول عليها، حرصاً وإيماناً منها بأن عملائها هم الركيزة الصلبة وحجر الزاوية لأعمال الشركة.

وبهذه المناسبة، قال حسين علي عرب، رئيس فريق التسويق والعلاقات العامة: «نحن هنا لخدمة جميع أفراد المجتمع واعطائهم راحة البال والأمان التام في أي جانب من جوانب حياتهم وبحسب احتياجاتهم اليومية أو المهنية مثل التأمين على السيارات ومرافق العمل والتأمين على العاملين وتأمين الصحة، وذلك من منطلق حرصنا على تقديم أجود الخدمات التأمينية التي تتجاوز توقعات العملاء وبانتظام».

وأشار إلى أن «وربة للتأمين» ستعرض في جناحها منتجاتها التي تعتمد الممارسات الدولية في تصميم وثائق معدّة بحسب احتياجات العملاء وذلك لحماية حقوق المؤمن عليه.، مضيفاً أن الشركة تركز خلال المعرض على عرض كل ما يدعم قيام قطاع الشركات والمؤسسات والمشاريع من القيام بأعمالهم براحة البال والحفاظ على حقوقهم في حال وقوع حادث غير متوقع.

وأضاف عرب: «توفر وربة للتأمين وثائق تستهدف كبرى المصانع المحلية والشركات ذات العلاقة وكذلك المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، إذ يتميز كل منتج بما يوفره للمؤمن عليه بحسب حجم الأعمال والاحتياجات والامكانيات، ناهيك عن المنتجات التي من شانها تعزيز بيئة العمل عبر توفيرها الحماية للعاملين والأخرى التي تستهدف الأفراد واحتياجاتهم الشخصية لهم ولعائلاتهم».

واختتم عرب حديثه قائلاً: «تنفرد وربة للتأمين بالقيم التي تأسست عليها والروابط المتينة التي بنتها مع العملاء. نحن فخورون في وربة للتأمين بكوننا رواد في مجال التأمين عامةً ونتطلع إلى دعم مساعي جميع الجهات مهما كان حجمها واحتياجاتها في حماية وضمان جميع حقوقها عبر وثيقة موثوقة ومعتمدة».

