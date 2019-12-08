مال وأعمال

استعرض تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة Ofeed أهم الأحداث الاقتصادية التي طرأت على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية وأثر ذلك على تحركات العملات والأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر 2019، بالإضافة إلى توقعات لحركة الأسواق خلال الأسبوع المقبل.

وقال التقرير أن الدولار الأميركي شهد تراجع كبير خلال الأسبوع الماضي وذلك في ظل تذبذب البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب عدم استقرار التوقعات بشأن التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وبين ان مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من ست عملات رئيسة انخفض الأسبوع الماضي بنسبة 1.0 في المئة ليسجل أدنى مستوياته في أربعة أسابيع عند 97.32 وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 98.25. وتابع تقرير Ofeed: هددت حكومة الولايات المتحدة الأسبوع الماضي باحتمالية فرض تعريفات جمركية عقابية على بعض الواردات الفرنسية المتنوعة وذلك كرد فعل على ضريبة الخدمات الرقمية في فرنسا التي تضر شركات التكنولوجيا الأميركية.

وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن تحققه من المادة رقم 301 خلصت أن الضريبة الفرنسية لا تتفق بشكل كبير مع المبادئ السائدة للسياسة الضريبية الدولية، في حين أنها تُشكل عبئاً كبيراً على الشركات الأميركية المُتأثرة بها ومن أهمها فيسبوك وآبل وغوغل وغيرها من شركات التكنولوجيا الأميركية.

ومن جانبه أشار الممثل التجاري الأميركي إلى أن الحكومة الأميركية تبحث ما إذا كانت ستفتح تحقيقات مماثلة في ضرائب الخدمات الرقمية في بلدان أخرى مثل النمسا وإيطاليا وتركيا.

وعلى الجانب الآخر صرح الوزراء الفرنسيون أن فرنسا والاتحاد الأوروبي مستعدون للرد على تهديد الولايات المتحدة الأميركية بفرض تعريفات جمركية جديدة على بعض السلع الفرنسية، حيث وصف وزير المالية الفرنسي لو ماير المقترحات الأميركية الأخيرة بأنها «غير مقبولة» وهدد من جانبه أنه في حالة تنفيذ تلك المقترحات فسيكون ردد الفعل قوي من جانب فرنسا والاتحاد الأوروبي على حدٍ سواء.

ومن ناحية أخرى أكد وزير الاقتصاد الفرنسي أغنيس بانييه أن فرنسا لن تتراجع عن خططها الضريبية الرقمية.

وتضطرب الأسواق على خلفية تلك التهديدات بشكل ملحوظ وتتصاعد المخاوف التي لا تريد أن يتم إشعال نيران حرب تجارية جديدة على صعيد مختلف غير الصين، حيث أن الاقتصاد العالمي لم تلتئم جراحه من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية أيضاً عن تقرير الوظائف الحكومي عن شهر نوفمبر، حيث شهد التقرير تراجع جديد في معدلات البطالة الأميركية على غير المتوقع، وذلك في ظل انتعاش أعداد الوظائف الجديدة، بينما تراجع مؤشر متوسط الأجر في الساعة مما يدل على تراجع معدلات التضخم بشكل غير مباشر.

وأظهر تقرير الوظائف الحكومي ارتفاع أعداد الوظائف الجديدة خلال شهر نوفمبر لتصل إلى 266 ألف وظيفة بعد ان كانت القراءة السابقة بقيمة 156 ألف وظيفة بعد أن تم تعديلها من 128 ألف وظيفة، هذا وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع الوظائف بقيمة 181 ألف وظيفة.

أما عن معدلات البطالة فقد شهدت تراجع خلال شهر نوفمبر لتصبح بنسبة 3.5 في المئة بعد أن كانت القراءة السابقة والتوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.6 في المئة. من جهة أخرى ارتفع مؤشر متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2 في المئة بأقل من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 0.4 في المئة بعد أن تم تعديلها من 0.2 في المئة، وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة.

بيانات ضعيفة

وأشار تقرير Ofeed الى ان اليورو استطاع الارتفاع خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار وسجل أعلى مستوياته في أربع أسابيع، وذلك على الرغم من البيانات الضعيفة التي صدرت عن دول منطقة اليورو، حيث وجد اليورو الدعم من تدهور مستويات الدولار التي فتحت الباب أمام العملات الرئيسية بالارتفاع أمامه.

وسجل زوج اليورو مقابل الدولار أعلى مستوياته في أربع أسابيع عند 1.1115 وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 1.1023. سجل اقتصاد منطقة اليورو نمو بوتيرة متواضعة خلال الربع الثالث من العام في ظل التأثير السلبي لتراجع الأداء التجاري بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، هذا بالإضافة إلى تراجع مبيعات التجزئة بأعلى معدلاتها هذا العام خلال شهر أكتوبر.

الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو عن الربع الثالث سجل نمو بنسبة 0.2 في المئة دون تغير عن بيانات نمو الربع الثاني من العام.

بينما انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر أكتوبر بأكبر انخفاض منذ بداية عام 2019 بنسبة 0.6 في المئة بعد أن كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 0.2 في المئة. بينما ارتفعت على المستوى السنوي بشكل متواضع بنسبة 1.4 في المئة وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 2.6 في المئة.

وساهمت البيانات بشكل كبير في الرؤية السلبية لمنطقة اليورو التي تواجه تهديدات وعدم يقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى التوترات التجارية العالمية المتزايدة. حيث حددت الولايات المتحدة توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري لإنهاء حربها مع الصين في أكتوبر ولكن لا يزال البلدان في اختلاف بشأن التفاصيل.

أيضاً كان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر، ولكن تم تمديد الأمر حتى نهاية يناير في ظل عدم توصل بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للخروج الآمن، كما أن ضعف الدولار يمنع اليورو من التدهور بعد البيانات الأوروبية الضعيفة .

مؤشرات صناعية

لفت تقرير ofeed الى ان الاقتصاد الألماني الذي يعد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بالإضافة إلى الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاد سجل نمو بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الثالث بينما سجلت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد نمو بنسبة 0.3 في المئة. وشهدت الطلبات الصناعية انخفاض في ألمانيا انخفاض غير متوقع خلال شهر أكتوبر بسبب ضعف الطلب المحلي والخارجي من قبل منطقة اليورو، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد الأكبر في أوروبا خلال الربع الأخير من العام.

