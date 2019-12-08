مال وأعمال

ستعتمد تحركات الدولار الأميركي على آخر تطورات الموقف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وذلك في ظل عودة حالة عدم اليقين بعد أن اقترب الطرفان من الوصول إلى اتفاق تجاري مبدئي. ولكن الحدث الأبرز هو اجتماع البنك المركزي الفيدرالي حيث سيقوم صانعو السياسة النقدية بتحديد سعر الفائدة ومسار السياسة النقدية وفقا لآخر المستجدات في الاقتصاد الأميركي. ومن المتوقع أن يصوت أعضاء اللجنة الفيدرالية لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المئة، وبالتالي سيقوم المستثمرون بمتابعة المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول حيث سيعلن عن آخر توقعات سعر الفائدة والنمو والتضخم والبطالة في الاقتصاد الأميركي. وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، فد تشير توقعات مبيعات التجزئة، التي تعكس بشكل كبير حجم إنفاق القطاع العائلي على السلع والخدمات، إلى ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة في شهر نوفمبر بعد تسجيل ارتفاع بنفس المقدار في شهر أكتوبر.