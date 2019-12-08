وطن النهار

نيويورك - (كونا): اكد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي الخميس الماضي متانة العلاقات الكويتية - الأميركية والتطلع الى تعزيزها مستقبلا مشيدا بحسن التعامل مع السفيرة الأميركية بمجلس الامن كيلي كرافت التي تترأس المجلس خلال شهر ديسمبر الحالي.

وقال العتيبي في تصريح لـ (كونا) على هامش حضوره غداء عمل اقامه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الابيض للممثلين الدائمين في مجلس الامن ان الرئيس الأميركي نقل تحياته لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد واثنى على العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

واوضح انه تم خلال اللقاء مناقشة خطة السلام الأميركية في الشرق الاوسط وعن موعد تقديمها لاسيما وانها تأجلت عدة مرات مؤكدا اهمية ان تكون منسجمة وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

واشاد العتيبي بدور الولايات المتحدة في القضاء على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الارهابي في المنطقة.

