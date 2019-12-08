وطن النهار

نيويورك - «كونا أكدت الكويت اهمية تحسين أداء وكفاءة بعثات حفظ السلام مجددة التقدير للدول المساهمة بقوات ودورها المهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك خلال كلمة الكويت في حدث رفيع المستوى بشأن تحسين أداء بعثات حفظ السلام عقد بمقر الأمم المتحدة مساء الجمعة الماضية وألقاها نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ. وأشاد المنيخ بمهنية وشجاعة حفظة السلام مع الترحيب بجميع المبادرات التي اتخذت لضمان سلامتهم، مشيراً إلى أن الاجتماع بقوله: «في وقت مناسب» لمناقشة تحسين أداء حفظ السلام بعد مرور أكثر من عام منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2436 وإعلان الالتزامات المشتركة الخاصة بهذا الموضوع.

وأوضح أنه «خلال تلك الفترة رأينا تقدما في هذا المجال تحقق من الأمين العام والدول الأعضاء»، مضيفاً بقوله: «تابعنا الخطوات الجادة التي اتخذها الأمين العام من خلال إجراء تقييم لأداء البعثات وتحديد مؤشرات خاصة بها وتعزيز التواصل ما بين الأمانة العامة والدول المساهمة بقوات وكذلك هناك خطوات إيجابية من الناحية المالية».

وذكر المنيخ ان تلك الخطوات تمثلت في اعتماد قرارات بالجمعية العامة تمنح الأمين العام المرونة لاستخدام الأموال بشكل مناسب ما بين جميع بعثات حفظ السلام لمواجهة تحديات السيولة التي طالما عانت منها المنظمة.

وفيما يتعلق بالخطوات القادمة لسد الثغرات في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2436 اكد ان «هناك حاجة للاستمرار في المسار الحالي والبناء عليه فالخطوات الجادة المتخذة بقيادة الأمين العام اسهمت في تعزيز قدرات وكفاءة بعثات حفظ السلام». وبين المنيخ انه يجب على مجلس الأمن متابعة التقدم المحرز ودعم هذه الجهود والنظر في المجالات التي يمكن تضمينها في قراراته الخاصة بتجديد ولايات بعثات حفظ السلام.

واشار الى انه من الممكن كذلك إنشاء آليات مستقلة لمتابعة كفاءة القوات مع مرور الوقت لتقييم حال تنفيذ القرار وأيضا تقييم الجهود الخاصة بحماية المدنيين، لافتاً إلى ان هناك ثلاثة جوانب تسهم في نجاح العملية هي دور البلدان المستضيفة وقوات حفظ السلام المتمثلة بالبلدان المساهمة بقوات والأمانة العامة والولاية والموارد المتاحة لها من مجلس الأمن والجمعية العامة.

