وطن النهار

نيويورك - «كونا»: اكدت الكويت ان التحديات في منطقة وسط افريقيا تتطلب تعاونا جادا بين الحكومات ومع جميع المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة من أمن واستقرار وتوفير أبسط مقومات العيش الكريم. جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ مساء الجمعة الماضية في جلسة لمجلس الأمن حول الحالة في منطقة وسط أفريقيا.

وقال المنيخ ان «التوترات السياسية والأمنية في الكاميرون منذ اجراء الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها بشهر أكتوبر عام 2018 مازالت قائمة ومرشحة للتفاقم طالما مازالت وجهات النظر متباينة بشكل كبير بين منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي».

وذكر انه في تشاد مازالت تداعيات تأجيل الانتخابات التشريعية والمحلية منذ عام 2015 تلقي بظلالها امنيا خاصة في مناطق الشمال وبعض مناطق الشرق معربا عن الأمل بأن تعقد في الربع الأول من العام القادم كما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، معرباً عن تطلعه لإجراء حوار وطني شامل كفيل بحقن الدماء واستتباب الأوضاع الأمنية والسياسية في دول المنطقة التي تشهد تصدعا سياسيا وتدهورا أمنيا خاصة أن هناك استحقاقات سياسية قادمة في المنطقة كالانتخابات الرئاسية في جمهورية أفريقيا الوسطى في عامي 2020 و2021.

