وطن النهار

روما - «كونا»: أكد سفير الكويت لدى إيطاليا الشيخ عزام الصباح مشاركة الكويت الايجابية والداعمة لكل المبادرات التي يتبناها المجتمع الدولي على أسس الحوار والتعاون في المحافل الدولية كافة. جاء ذلك في تصريح خاص للسفير الشيخ عزام الصباح لـ (كونا) على هامش أعمال الدورة الخامسة لمنتدى (ميد 2019) لحوارات المتوسط التي انطلقت في روما وتستمر على مدى يومين بمشاركة أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة ووزيرا ورؤساء منظمات اقليمية ودولية. وافتتح وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو في وقت سابق من اليوم «أمس الأول» أعمال المنتدى الذي يقام تحت شعار (ما وراء الاضطرابات أجندة إيجابية) ويشمل 10 لقاءات إقليمية وعشرات الجلسات على مدى يومين فيما يحضر رئيس الوزراء الايطالي جوزيبى كونتى ختام أعماله غدا السبت «أمس». وأشار الشيخ عزام الى دور الكويت في مجلس الأمن انطلاقا من ضرورة العمل الدولي المشترك في مواجهة التحديات الماثلة وازالة أسباب التوتر والصراع والأزمات من جذورها. مبيناً أن مشاركة الكويت في منتدى (ميد 2019) تنبع من حرص الكويت الدائم على دعم جميع الجهود والمسارات الرامية الى تعزيز الاستقرار والسلام والازدهار لدول وشعوب المنطقة مشددا على أهمية هذا المنتدى الذي «ينعقد في ظروف استثنائية بمر بها العالم ومنطقة المتوسط الموسع بشكل خاص».

