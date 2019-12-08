وطن النهار

القاهرة - «كونا»: أشاد رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بمصر السفير محمد فايق بما تحظى به الكويت من اهتمام بحقوق الانسان وبعد ديمقراطي في ظل نهضة على جميع المستويات. وقال السفير فايق لـ(كونا) عقب لقائه رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان في الكويت السفير جاسم المباركي على هامش أعمال الجمعية العامة الـ (16) للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ان الكويت من أوليات الدول العربية التي اهتمت بحقوق الانسان، موضحاً انها تلعب دورا مهما وكبيرا للغاية بمجال حقوق الانسان مبينا ان «البعد الديمقراطي في الكويت يعد قديما وراسخا».

ونقل السفير فايق عن السفير المباركي دعم سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لدور الديوان لا سيما ان «اساس عمله يرتكز على البعد الانساني» مؤكدا في الوقت ذاته الاستعداد للتعاون مع الجهاز الكويتي الجديد «الى ابعد الحدود».

واضاف أن اجتماعات الجمعية العامة للشبكة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تناولت عدة موضوعات منها كيفية التعامل مع المستجدات التي تواجهها القضية الفلسطينية مشيرا الى أن الشبكة تضع هذه القضية على جدول اعمالها باستمرار.

واعتبر ان الاجراءات الأميركية الاخيرة التي اتخذتها واشنطن بالاتفاق مع اسرائيل «أخلت بحل الدولتين واصبح معها مستحيلا الامر الذي يعني ان الحل السلمي اصبح غير قائم».

واوضح فايق ان التداعيات السلبية لمثل هذه الاجراءات لا تؤثر «على الفلسطينيين فقط ولكن على المنطقة بأسرها» مشيرا الى ان ثمة اجراءات تتخذها الشبكة بهذا الشأن ودراسات تقوم بها لتقديمها للجانب الفلسطيني.

من جهته لفت السفير المباركي في تصريح مماثل لـ (كونا) الى اللقاءات «المثمرة للغاية» التي اجراها مع عدد من رؤساء المؤسسات منها رئيس المجلس الجزائري لحقوق الانسان ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر وغيرهما.

